Идеи, как провести 14 февраля - свидание по мотивам кино в День святого Валентина

Кадр из фильма "Ла-Ла-Ленд". Фото: скриншот

День святого Валентина уже на пороге, поэтому советуем заранее подготовить сюрприз для своей второй половинки. Вдохновитесь любимыми фильмами и отправляйтесь на романтическое свидание, как в кино.

Пятерка необычных свиданий по мотивам известных фильмов в материале Новини.LIVE.

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"Амели" — Париж в вашем городе

Устройте для своей второй половинки "путешествие" во французском стиле. Насладитесь ароматным кофе с круассанами в уютном кафе, тайно поцелуйтесь в фотокабинке, а в завершение напишите друг другу романтические письма, как это делала Амели.

Кадр из фильма "Амели". Фото: скриншот

"Красотка" — Роскошный вечер в театре

Повторите известную сцену из фильма, одевшись в элегантные наряды и посетив оперу. А после забронируйте столик в изысканном ресторане, чтобы почувствовать себя настоящими героями кино.

Кадр из фильма "Красотка". Фото: скриншот

"Ла-Ла-Ленд" — Музыка под звездами

Романтическое свидание среди звезд — настоящая классика! А в сочетании с изысканной музыкой оно станет незабываемым. Поэтому успейте забронировать билеты на тематическое шоу в планетарии, или же создайте собственное звездное небо с помощью проектора.

Кадр из фильма "Ла-Ла-Ленд". Фото: скриншот

"Приключения в Вегасе" — Казино-вечеринка

Устройте тематический вечер в стиле Вегаса дома — с карточными играми, коктейлями и хорошей музыкой. Не бойтесь делать высокие ставки, ведь играть можно на желание!

Кадр из фильма "Приключения в Вегасе". Фото: скриншот

"Грязные танцы" — Танцевальный мастер-класс

Почувствуйте свою страсть и единение во время парного урока танцев. Дайте волю своему телу и эмоциям на паркете, как Франсис и Джонни.

Кадр из фильма "Грязные танцы". Фото: скриншот

Ранее мы делились подборкой лучших фильмов о любви для просмотра со второй половинкой.

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