Фільми про кохання — що подивитися у День святого Валентина

Романтичне кіно. Фото: Freepik

Наближається День святого Валентина, а отже час замислитися, як провести романтичний вечір із другою половинкою. Пропонуємо, влаштувати незабутнє кінопобачення з найромантичнішими фільмами.

Новини.LIVE діляться улюбленими стрічками про кохання, які ідеально підійдуть для перегляду з другою половинкою.

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"Покоївка з Мангеттену" (2002)

"Попелюшка" з Бронка Маріса Вентура, яку заграла юна Дженніфер Лопес, працює покоївкою в одному з розкішних готелів Мангеттена. За випадкових обставин дівчина знайомиться зі спадкоємцем політичної династії Крістофером Геллом у виконанні Ральфа Файнса, який сприймає її за представницю вищого світу.

Коханий з майбутнього (2013)

21-річний Том дізнається неочікувану сімейну таємницю — він може подорожувати у минуле. Хлопець отримує шанс виправити усі помилки в особистому житті, однак надмірне захоплення подорожами у часі може зруйнувати все.

Великий Ґетсбі (2013)

Молодий та амбітний Нік Керравей приїздить до Нью-Йорку в пошуках своєї американської мрії. Там він оселяється по сусідству із загадковим містером Ґетсбі, який відомий своїми гучними та розкішними вечірками. Однак ніхто і не здогадується, що усе це заради однієї жінки, яка мешкає по той бік затоки.

До зустрічі з тобою (2016)

26-річна Луїза після звільнення з кафе сподівається знайти бодай якусь гарну роботу. Так дівчина опиняється у будинку багатіїв Трейнерів, де мусить доглядати за прикутим до візка Вільямом. Чоловік і не сподівається на щастя, однак поява яскравої та веселої Лу може все змінити. Екраніязація роману Джоджо Моєс із Емілією Кларк та Семом Калфіном у головних ролях змусить вас і сміятися, і плакати.

Ла-Ла-Ленд (2016)

Джазовий піаніст та молода акторка зустрічаються у Лос-Анджелесі. Кожен з них серйозно налаштований побудувати своє щасливе майбутнє та стати зіркою. Яскраві візуальні образи, прекрасна музика та емоційна історія кохання, що надихає.

Загадкове вбивство (2019)

Подружжя з Нью-Йорку Нік та Одрі давно мріяли про відпустку в Європі, і ось нарешті їхня мрія збулася. По дорозі пара потрапляє на розкішну вечірку на яхті з нагоди заручин відомого мільярдера. Свято обертається на трагедію, коли гості раптово знаходять тіло нареченого. Неймовірний дует Дженніфер Еністон та Адама Сендлера точно не змусить вас нудьгувати.

А якщо вам сподобається перша частина, то обов'язково вмикайте другу, у якій на подружжя чекає нова справа у найромантичнішому місті світу — Парижі.

Пурпурові серця (2022)

Юна Кессі понад усе мріє стати співачкою, але має серйозні проблеми зі здоров'ям. Дівчина страждає на цукровий діабет та заради лікування мусить працювати, не покладаючи рук. Друг дівчини морський піхотинець Люк пропонує їй угоду — фіктивний шлюб, завдяки якому Кессі отримує безкоштовне лікування, а Люк підвищену зарплатню. Однак чи дійсно між парою немає жодних почуттів?

Також пропонуємо подивитися, як змінилися головні акторки ромкому "Щоденник Бріджит Джонс" за 24 роки.

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