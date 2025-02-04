Фильмы о любви - что посмотреть в День святого Валентина

Романтическое кино. Фото: Freepik

Приближается День святого Валентина, а значит время задуматься, как провести романтический вечер со второй половинкой. Предлагаем, устроить незабываемое киносвидание с романтическими фильмами.

Новини.LIVE делятся любимыми лентами о любви, которые идеально подойдут для просмотра со второй половинкой.

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"Горничная с Манхэттена" (2002)

"Золушка" из Бронка Мариса Вентура, которую сыграла юная Дженнифер Лопес, работает горничной в одном из роскошных отелей Манхэттена. При случайных обстоятельствах девушка знакомится с наследником политической династии Кристофером Хэллом в исполнении Ральфа Файнса, который принимает ее за представительницу высшего света.

Возлюбленный из будущего (2013)

21-летний Том узнает неожиданную семейную тайну — он может путешествовать в прошлое. Парень получает шанс исправить все ошибки в личной жизни, однако чрезмерное увлечение путешествиями во времени может разрушить все.

Великий Гэтсби (2013)

Молодой и амбициозный Ник Керрауэй приезжает в Нью-Йорк в поисках своей американской мечты. Там он поселяется по соседству с загадочным мистером Гэтсби, который известен своими громкими и роскошными вечеринками. Однако никто и не догадывается, что все это ради одной женщины, которая живет по ту сторону залива.

До встречи с тобой (2016)

26-летняя Луиза после увольнения из кафе надеется найти хоть какую-то хорошую работу. Так девушка оказывается в доме богачей Трейнеров, где должна ухаживать за прикованным к коляске Уильямом. Мужчина и не надеется на счастье, однако появление яркой и веселой Лу может все изменить. Экранизация романа Джоджо Мойес с Эмилией Кларк и Сэмом Калфином в главных ролях заставит вас и смеяться, и плакать.

Ла-Ла-Ленд (2016)

Джазовый пианист и молодая актриса встречаются в Лос-Анджелесе. Каждый из них серьезно настроен построить свое счастливое будущее и стать звездой. Яркие визуальные образы, прекрасная музыка и эмоциональная история любви, которая вдохновляет.

Загадочное убийство (2019)

Супруги из Нью-Йорка Ник и Одри давно мечтали об отпуске в Европе и вот наконец их мечта сбылась. По дороге пара попадает на роскошную вечеринку на яхте по случаю помолвки известного миллиардера. Праздник оборачивается трагедией, когда гости внезапно находят тело жениха. Невероятный дуэт Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера точно не заставит вас скучать.

А если вам понравится первая часть, то обязательно включайте вторую, в которой супругов ждет новое дело в самом романтическом городе мира - Париже.

Пурпурные сердца (2022)

Юная Кэсси больше всего мечтает стать певицей, но имеет серьезные проблемы со здоровьем. Девушка страдает сахарным диабетом и ради лечения должна работать, не покладая рук. Друг девушки морской пехотинец Люк предлагает ей сделку - фиктивный брак, благодаря которому Кэсси получает бесплатное лечение, а Люк повышенную зарплату. Однако действительно ли между парой нет никаких чувств?

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