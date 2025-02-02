Фільму "Щоденник Бріджит Джонс" 24 роки — актори фільму тоді і зараз

Постер фільму "Щоденник Бріджит Джонс". Фото: StudioCanal

Дев'ять років глядачі із нетерпінням очікували на продовження улюбленої романтичної комедії "Щоденник Бріджит Джонс", і ось зовсім скоро у кіно стартує прем'єра четвертого фільму. У новій частині фани побачать, які зміни сталися у житті журналістки Бріджит.

Перший фільм франшизи вийшов у світ 2001 року, і напередодні чергової прем'єри редакція Новини.LIVE пропонує подивитися, як змінилися головні актори стрічки.

Читайте також:

Бріджит Джонс — Рене Зеллвеґер

На момент знімань у фільмі американській акторці було 32 роки. Роль у романтичній комедії стала справжнім проривом у кар'єрі Рене та подарувала їй першу номінацію на "Оскар" та британську премію БАФТА.

Рене Зеллвеґер у "Щоденнику Бріджит Джонс". Фото: скриншот

Для того, аби втілити на екрані харизматичну журналістку Бріджит Джонс акторці, яка мала худорляве тіло, довелося набрати 10 кг. Після завершення знімань зірка скинула зайві кіло, але ненадовго. У 2004 році Рене повернулася до ролі Бріджит.

Рене Зеллвеґер у "Щоденнику Бріджит Джонс: Межі розумного". Фото: скриншот

Між зніманнями у франшизі Зеллвеґер встигла побудувати успішну акторську кар'єру та знятися у декількох тріумфальних стрічках. Акторка стала володаркою "Оскара" та чотирьох статуеток "Золотого глобуса".

Рене Зеллвеґер у "Дитина Бріджит Джонс". Фото: скриншот

2016 року Рене разом зі своїми колегами повернулася на знімальний майданчик для фільму "Дитина Бріджит Джонс". А 2022 року стало відомо про знімання четвертої частини франшизи "Щоденник Бріджит Джонс: У захваті від хлопця".

Рене Зеллвеґер на прем'єрі фільму "Щоденник Бріджит Джонс: У захваті від хлопця". Фото: Reuters

Марк Дарсі — Колін Ферт

До початку роботи над "Щоденником Бріджит Джонс" 41-річний Колін Ферт вже встиг заявити про себе як про талановитого актора та отримати декілька номінацій на престижні премії. Тож виконання ролі Марка Дарсі у франшизі принесло нову хвилю фанатської любові.

Колін Ферт у "Щоденнику Бріджит Джонс". Фото: скриншот

Цікаво, що 1995 року актор вже зіграв містера Дарсі, щоправда іншого. Ферт підкорив серця глядачок в адаптації роману "Гордість і упередження".

2004 року Колін повернувся разом із колегами продовжив роботу над романтичною комедією, паралельно працюючи над іншими великими проєктами.

Колін Ферт у "Щоденнику Бріджит Джонс: Межі розумного". Фото: скриншот

Після другої частини франшизи Ферт не зупинявся на досягнутому та продовжував свою успішну кар'єру. 2009 року актор отримав "Оскар" за роль у фільмі "Самотній чоловік" та встиг знятися у 28 фільмах, перш ніж повернутися до "Дитини Бріджит Джонс".

Колін Ферт у "Дитина Бріджит Джонс". Фото: скриншот

Новина про те, що Ферт не повернеться до ролі містера Дарсі у четвертому фільмі франшизи, розбила серце багатьом шанувальникам. Але, не виключено, що глядачі побачать Марка Дарсі в епізодичних спогадах.

Колін Ферт зараз. Фото: instagram.com/quintosapore

Деніел Клівер — Г'ю Грант

Харизматичний красунчик Деніел Клівер полонив серця мільйона глядачок. Не дарма, 41-річний Г'ю Грант тоді був визнаний одним із найсексуальніших чоловіків світу.

Г'ю Грант у "Щоденнику Бріджит Джонс". Фото: скриншот

За свою роль у фільмі актор навіть отримав приз глядацьких симпатій. А коли стало відомо, що Грант повернеться у другій частині франшизи, фанатки не втрачали надію на їхній хепі-енд з Бріджит Джонс.

Після завершення роботи над двома фільмами актор продовжив розвивати кар'єру. Грант зіграв десятки ролей у бойовиках, у комедії з Сарою Джессікою-Паркер та навіть озвучував мультфільми.

Г'ю Грант у "Щоденнику Бріджит Джонс: Межі розумного". Фото: скриншот

2016 року персонажа Гранта "поховали" у "Дитині Бріджит Джонс". Але у фіналі глядачі одразу зрозуміли, що на цьому історія Клівера не скінчилася.

Так і сталося, 2022 року разом із Рене Грант повернувся на знімальний майданчик та втілив чарівного боса журналістки.

Г'ю Грант на прем'єрі фільму "Щоденник Бріджит Джонс: У захваті від хлопця". Фото: Reuters

Раніше ми писали, які ТОП-5 фільмів з найкращими костюмами отримали номінацію на "Оскар-2025". Також Кріс Еванс зробив заяву щодо повернення "Месників."