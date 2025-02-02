Фільму "Щоденник Бріджит Джонс" 24 роки — актори фільму тоді і зараз

"Щоденник Бріджит Джонс" — як змінилися головні актори за 24 роки
Дев'ять років глядачі із нетерпінням очікували на продовження улюбленої романтичної комедії "Щоденник Бріджит Джонс", і ось зовсім скоро у кіно стартує прем'єра четвертого фільму. У новій частині фани побачать, які зміни сталися у житті журналістки Бріджит.
Перший фільм франшизи вийшов у світ 2001 року, і напередодні чергової прем'єри редакція Новини.LIVE пропонує подивитися, як змінилися головні актори стрічки.
Бріджит Джонс — Рене Зеллвеґер
На момент знімань у фільмі американській акторці було 32 роки. Роль у романтичній комедії стала справжнім проривом у кар'єрі Рене та подарувала їй першу номінацію на "Оскар" та британську премію БАФТА.
Для того, аби втілити на екрані харизматичну журналістку Бріджит Джонс акторці, яка мала худорляве тіло, довелося набрати 10 кг. Після завершення знімань зірка скинула зайві кіло, але ненадовго. У 2004 році Рене повернулася до ролі Бріджит.
Між зніманнями у франшизі Зеллвеґер встигла побудувати успішну акторську кар'єру та знятися у декількох тріумфальних стрічках. Акторка стала володаркою "Оскара" та чотирьох статуеток "Золотого глобуса".
2016 року Рене разом зі своїми колегами повернулася на знімальний майданчик для фільму "Дитина Бріджит Джонс". А 2022 року стало відомо про знімання четвертої частини франшизи "Щоденник Бріджит Джонс: У захваті від хлопця".
Марк Дарсі — Колін Ферт
До початку роботи над "Щоденником Бріджит Джонс" 41-річний Колін Ферт вже встиг заявити про себе як про талановитого актора та отримати декілька номінацій на престижні премії. Тож виконання ролі Марка Дарсі у франшизі принесло нову хвилю фанатської любові.
Цікаво, що 1995 року актор вже зіграв містера Дарсі, щоправда іншого. Ферт підкорив серця глядачок в адаптації роману "Гордість і упередження".
2004 року Колін повернувся разом із колегами продовжив роботу над романтичною комедією, паралельно працюючи над іншими великими проєктами.
Після другої частини франшизи Ферт не зупинявся на досягнутому та продовжував свою успішну кар'єру. 2009 року актор отримав "Оскар" за роль у фільмі "Самотній чоловік" та встиг знятися у 28 фільмах, перш ніж повернутися до "Дитини Бріджит Джонс".
Новина про те, що Ферт не повернеться до ролі містера Дарсі у четвертому фільмі франшизи, розбила серце багатьом шанувальникам. Але, не виключено, що глядачі побачать Марка Дарсі в епізодичних спогадах.
Деніел Клівер — Г'ю Грант
Харизматичний красунчик Деніел Клівер полонив серця мільйона глядачок. Не дарма, 41-річний Г'ю Грант тоді був визнаний одним із найсексуальніших чоловіків світу.
За свою роль у фільмі актор навіть отримав приз глядацьких симпатій. А коли стало відомо, що Грант повернеться у другій частині франшизи, фанатки не втрачали надію на їхній хепі-енд з Бріджит Джонс.
Після завершення роботи над двома фільмами актор продовжив розвивати кар'єру. Грант зіграв десятки ролей у бойовиках, у комедії з Сарою Джессікою-Паркер та навіть озвучував мультфільми.
2016 року персонажа Гранта "поховали" у "Дитині Бріджит Джонс". Але у фіналі глядачі одразу зрозуміли, що на цьому історія Клівера не скінчилася.
Так і сталося, 2022 року разом із Рене Грант повернувся на знімальний майданчик та втілив чарівного боса журналістки.
Раніше ми писали, які ТОП-5 фільмів з найкращими костюмами отримали номінацію на "Оскар-2025". Також Кріс Еванс зробив заяву щодо повернення "Месників."
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