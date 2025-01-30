Коли ти вийдеш заміж — українську комедію покажуть на Берлінському кінофестивалі

Наталка Денисенко та Павло Текучев. Фото: instagram.com/whenwillyoumarry.movie

Українську комедія "Коли ти вийдеш заміж?", яка підкорила українських глядачів, вийшла на міжнародний майданчик. Фільм покажуть на престижному кінофестивалі у Берліні.

Про це повідомили на офіційній сторінці стрічки в Instagram.

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Романтична комедія вже з тріумфом стартувала в українському прокаті. Лише за перший вікенд фільм зібрав 10 813 024 гривень та потрапив у сімку найкасовіших фільмів за перший вікенд в історії українського кіно.

Однак на цьому успіх комедії не закінчується. Стрічка буде представлена на головному Європейському кіномайданчику European Film Market у рамках 75-го Берлінського кінофестивалю. Показ фільму на міжнародній арені відбудеться 14 лютого.

Головні ролі у фільмі виконали Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк та Павло Текучев.

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