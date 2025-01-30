Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кіно arrow Українську комедію покажуть на престижному фестивалі у Берліні arrow

Українську комедію покажуть на престижному фестивалі у Берліні

30 січня 2025 19:57
Марія Коваленко - Редактор
Коли ти вийдеш заміж — українську комедію покажуть на Берлінському кінофестивалі
Наталка Денисенко та Павло Текучев. Фото: instagram.com/whenwillyoumarry.movie
Марія Коваленко - Редактор

Українську комедія "Коли ти вийдеш заміж?", яка підкорила українських глядачів, вийшла на міжнародний майданчик.  Фільм покажуть на престижному кінофестивалі у Берліні.

Про це повідомили на офіційній сторінці стрічки в Instagram. 

Читайте також:

"Коли ти вийдеш заміж?" покажуть на European Film Market

Романтична комедія вже з тріумфом стартувала в українському прокаті. Лише за перший вікенд фільм зібрав 10 813 024 гривень та потрапив у сімку найкасовіших фільмів за перший вікенд в історії українського кіно.

Однак на цьому успіх комедії не закінчується. Стрічка буде представлена на головному Європейському кіномайданчику European Film Market у рамках 75-го Берлінського кінофестивалю. Показ фільму на міжнародній арені відбудеться 14 лютого.

Головні ролі у фільмі виконали Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк та Павло Текучев.

Раніше Камерон Діаз зізналася, чи планує повернутися до Голлівуду після 10-рінчої перерви.

Також Netflix заінтригував шанувальників тизером нового сезону "Венздей".

кіно фільм Тарас Цимбалюк фестиваль Берлін Наталка Денисенко
Реклама
Реклама
Реклама