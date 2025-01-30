Камерон Діаз заговорила про повернення у кіно після перерви у 10 років — подробиці

Камерон Діаз. Фото: Reuters

Американська акторка Камерон Діаз нещодавно повернулася на великі екрани після 10-річної перерви. Відтепер фани сподіваються частіше бачити зірку в кіно.

У інтерв'ю Vogue Mexico знаменитість зізналася, чи планує потішити шанувальників новими ролями.

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Нещодавно на екрани вийшов перший за 10 років фільм за участю акторки "Знову в дії". Робота стала досить символічною для Діаз, адже за сюжетом її героїня, шпіонка ЦРУ, відмовляється від своєї кар'єри заради сім'ї та дітей, аж поки її знову не викриють.

"Назва вже існувала до того, як я підписала проєкт. Це був цілковитий збіг обставин. Я думала, що більше ніколи не буду зніматися. Я думала, що залишила усе це позаду, щоб присвятити себе родині", — сказала Камерон.

Після успіху стрічки на акторку чекає ще декілька великих проєктів. Так, Камерон зіграє одну з головних ролей у майбутньому фільмі "Результат", а також повернеться до ролі принцеси Фіони у п'ятій частині мультфільму "Шрек".

Щоправда, Камерон не впевнена, що після завершення цих знімань готова повноцінно повернутися до Голлівуду. Акторка не виключає такої можливості, лише за умови, що їй вдасться при цьому проводити так само багато часу зі своєю родиною.

"Повернення було хорошим досвідом, я, мабуть, могла б зробити це знову", — поділилася Камерон.

Раніше зірка серіалу "Постукай в мої двері" опинилася в центрі скандалу через візит до Москви.

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