Камерон Диаз заговорила о возвращении в кино после перерыва в 10 лет - подробности

Камерон Диаз. Фото: Reuters

Американская актриса Камерон Диаз недавно вернулась на большие экраны после 10-летнего перерыва. Отныне фаны надеются чаще видеть звезду в кино.

В интервью Vogue Mexico знаменитость призналась, планирует ли порадовать поклонников новыми ролями.

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Недавно на экраны вышел первый за 10 лет фильм с участием актрисы "Снова в действии". Работа стала довольно символичной для Диаз, ведь по сюжету ее героиня, шпионка ЦРУ, отказывается от своей карьеры ради семьи и детей, пока ее снова не разоблачат.

"Название уже существовало до того, как я подписала проект. Это было полнейшее стечение обстоятельств. Я думала, что больше никогда не буду сниматься. Я думала, что оставила все это позади, чтобы посвятить себя семье", — сказала Камерон.

После успеха ленты актрису ждет еще несколько крупных проектов. Так, Камерон сыграет одну из главных ролей в предстоящем фильме "Результат", а также вернется к роли принцессы Фионы в пятой части мультфильма "Шрек".

Правда, Камерон не уверена, что после завершения этих съемок готова полноценно вернуться в Голливуд. Актриса не исключает такой возможности, лишь при условии, что ей удастся при этом проводить так же много времени со своей семьей.

"Возвращение было хорошим опытом, я, пожалуй, могла бы сделать это снова", — поделилась Камерон.

Ранее звезда сериала "Постучись в мою дверь" оказалась в центре скандала из-за визита в Москву.

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