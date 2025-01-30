Ханде Ерчел прилетіла до Москви — відео

Ханде Ерчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Турецька акторка Ханде Ерчел, відома за роллю Еди у серіалі "Постукай у мої двері", опинилася в центрі скандалу. Знаменитість приїхала до Москви з прем'єрою свого фільму.

Про приїзд акторки написали російські ЗМІ.

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Як стало відомо, 31-річна турецька акторка прилетіла до країни-агресорки зі своїм партнером по фільму "Залиш це вітру" Баришем Ардучем. Разом вони планують представити стрічку росіянам.

По дорозі у готель акторка залюбки поспілкувалася зі своїми шанувальниками з країни-агресорки та щасливо усміхалася з ними на фото.

Ханде та Бариш зупинилися в одному з п'ятизіркових готелів у столиці РФ та вже навіть встигли поспілкуватися із російськими журналістами. Так, зірка заявила, що вперше у Москві та ще не встигла оглянути місто, але сподівається відвідати Червону площу.

Зазначимо, що серіали з Ханде у головній ролі — "Постукай в мої двері", "Кохання не розуміє слів", "Доньки Ґюнеш" — стали досить популярними в Україні. Тож візит акторки до країни-агресорки викликав неабияке обурення в її українських прихильників.

Кадр з серіалу "Постукай в мої двері". Фото: instagram.com/sencalkapimi

Нагадаємо, раніше у мережі розгорівся скандал через участь росіянина у серіалі "Білий лотос".

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