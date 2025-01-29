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В новому сезоні "Білого лотосу" помітили росіянина

29 січня 2025 18:00
Марія Коваленко - Редактор
Скандал з HBO — в трейлері "Білого лотосу" помітили Юрія Колокольнікова
Кадри з серіалу "Білий лотос". Фото: HBO
Марія Коваленко - Редактор

Стримінгова платформа HBO опублікувала трейлер третього сезону серіалу "Білий лотос". На його кадрах помітили російського актора Юрія Колокольнікова.

Трейлер був опублікований на YouTube.

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Судячи з того, росіянин з'явився в кадрі на декілька секунд, він є або частиною масовки, або виконує незначну роль. З'ясувалось, що Колокольніков ніяк не коментував війну в Україні, тож популярні стрімінгові платформи не вбачають жодних моральних та етичних порушень у своєму виборі.

HBO втрапило в скандал через росіянина
Юрій Колокольніков в "Білому лотосі". Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, минулого року одним з головних героїв третього сезону "Білого лотосу" ледь не опинився серб путініст Мілош Бикович. Проте тоді українцям вдалося відстояти свої права й після публічного звернення МЗС йому таки відмовили в ролі.

"Білий Лотос" (The White Lotus) —  американський сатирично-драматичний серіал від HBO, створений Майком Вайтом. Він розповідає про заможних гостей і персонал елітного курорту The White Lotus, показуючи їхні темні секрети, соціальні привілеї та конфлікти.

Раніше редакція робила підбірку популярних серіалів про моду. Також актор Бред Пітт отримав головну роль в майбутньому фільмі Девіда Ейра "Серце звіра".

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18:20 Українцям в Польщі допоможуть орендувати житло — деталі

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