Скандал з HBO — в трейлері "Білого лотосу" помітили Юрія Колокольнікова

В новому сезоні "Білого лотосу" помітили росіянина
Стримінгова платформа HBO опублікувала трейлер третього сезону серіалу "Білий лотос". На його кадрах помітили російського актора Юрія Колокольнікова.
Трейлер був опублікований на YouTube.
HBO взяла росіянина в зйомки "Білого лотосу"
Судячи з того, росіянин з'явився в кадрі на декілька секунд, він є або частиною масовки, або виконує незначну роль. З'ясувалось, що Колокольніков ніяк не коментував війну в Україні, тож популярні стрімінгові платформи не вбачають жодних моральних та етичних порушень у своєму виборі.
Нагадаємо, минулого року одним з головних героїв третього сезону "Білого лотосу" ледь не опинився серб путініст Мілош Бикович. Проте тоді українцям вдалося відстояти свої права й після публічного звернення МЗС йому таки відмовили в ролі.
"Білий Лотос" (The White Lotus) — американський сатирично-драматичний серіал від HBO, створений Майком Вайтом. Він розповідає про заможних гостей і персонал елітного курорту The White Lotus, показуючи їхні темні секрети, соціальні привілеї та конфлікти.
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