Скандал с HBO — в трейлере "Белого лотоса" заметили Юрия Колокольникова

В новом сезоне "Белого лотоса" заметили россиянина
Стриминговая платформа HBO опубликовала трейлер третьего сезона сериала "Белый лотос". На его кадрах заметили российского актера Юрия Колокольникова.
Трейлер был опубликован на YouTube.
HBO взяла россиянина в съемки "Белого лотоса"
Судя по тому, что россиянин появился в кадре на несколько секунд, он является либо частью массовки, либо выполняет незначительную роль. Выяснилось, что Колокольников никак не комментировал войну в Украине, поэтому популярные стриминговые платформы не видят никаких моральных и этических нарушений в своем выборе.
Напомним, в прошлом году одним из главных героев третьего сезона "Белого лотоса" едва не оказался серб путинист Милош Бикович. Однако тогда украинцам удалось отстоять свои права и после публичного обращения МИДа ему таки отказали в роли.
"Белый Лотос" (The White Lotus) — американский сатирически-драматический сериал от HBO, созданный Майком Уайтом. Он рассказывает о состоятельных гостях и персонале элитного курорта The White Lotus, показывая их темные секреты, социальные привилегии и конфликты.
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