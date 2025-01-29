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В новом сезоне "Белого лотоса" заметили россиянина

29 января 2025 18:00
Мария Коваленко - Редактор
Скандал с HBO — в трейлере "Белого лотоса" заметили Юрия Колокольникова
Кадры из сериала "Белый лотос". Фото: HBO
Мария Коваленко - Редактор

Стриминговая платформа HBO опубликовала трейлер третьего сезона сериала  "Белый лотос". На его кадрах заметили российского актера Юрия Колокольникова.

Трейлер был опубликован на YouTube.

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Судя по тому, что россиянин появился в кадре на несколько секунд, он является либо частью массовки, либо выполняет незначительную роль. Выяснилось, что Колокольников никак не комментировал войну в Украине, поэтому популярные стриминговые платформы не видят никаких моральных и этических нарушений в своем выборе.

HBO попало в скандал из-за россиянина
Юрий Колокольников в "Белом лотосе". Фото: скриншот YouTube

Напомним, в прошлом году одним из главных героев третьего сезона "Белого лотоса" едва не оказался серб путинист Милош Бикович. Однако тогда украинцам удалось отстоять свои права и после публичного обращения МИДа ему таки отказали в роли.

"Белый Лотос" (The White Lotus) — американский сатирически-драматический сериал от HBO, созданный Майком Уайтом. Он рассказывает о состоятельных гостях и персонале элитного курорта The White Lotus, показывая их темные секреты, социальные привилегии и конфликты.

Ранее редакция делала подборку популярных сериалов о моде. Также актер Брэд Питт получил главную роль в предстоящем фильме Дэвида Эйра "Сердце зверя".

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18:11 День памяти Героев Крут — знают ли во Львове об их подвиге

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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