Скандал с HBO — в трейлере "Белого лотоса" заметили Юрия Колокольникова

Кадры из сериала "Белый лотос". Фото: HBO

Стриминговая платформа HBO опубликовала трейлер третьего сезона сериала "Белый лотос". На его кадрах заметили российского актера Юрия Колокольникова.

Трейлер был опубликован на YouTube.

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Судя по тому, что россиянин появился в кадре на несколько секунд, он является либо частью массовки, либо выполняет незначительную роль. Выяснилось, что Колокольников никак не комментировал войну в Украине, поэтому популярные стриминговые платформы не видят никаких моральных и этических нарушений в своем выборе.

Юрий Колокольников в "Белом лотосе". Фото: скриншот YouTube

Напомним, в прошлом году одним из главных героев третьего сезона "Белого лотоса" едва не оказался серб путинист Милош Бикович. Однако тогда украинцам удалось отстоять свои права и после публичного обращения МИДа ему таки отказали в роли.

"Белый Лотос" (The White Lotus) — американский сатирически-драматический сериал от HBO, созданный Майком Уайтом. Он рассказывает о состоятельных гостях и персонале элитного курорта The White Lotus, показывая их темные секреты, социальные привилегии и конфликты.

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