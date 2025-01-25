Серіали про моду — що подивитися після "Емілі в Парижі"

Головна героїня серіалу "Емілі в Парижі". Фото: скриншот відео

Згадайте, як це — зануритися у світ, де кожна проблема здається дрібницею, кожен день — нова пригода, а мрії такі близькі, що їх майже відчуваєш на дотик. Серіал "Емілі в Парижі" подарував саме таку магію: легкість, натхнення, стиль і багато-багато романтики. Якщо вам не вистачає цього чарівного настрою, ось кілька серіалів, які точно подарують схожі емоції.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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В цих серіалах і дружба, яка підтримує, і міста, які надихають, і герої, чиї історії захоплюють із першої хвилини.

"Щоденники Керрі"

Ця історія стане справжньою знахідкою для всіх, хто закоханий у стиль, амбіції та яскраві моменти життя у великому місті. Молоденька Керрі Бредшоу — майбутня легенда Нью-Йорка — робить перші кроки на шляху до своєї мрії. Вона хоче стати письменницею, але поки що знайомиться з модою, несподіваними викликами та чарівною атмосферою 80-х. Тут і пригоди, і перше кохання, і бажання підкорити світ, попри всі труднощі.

"Начальниця"

Софія Амарузо — бунтівниця, яка наважується змінити своє життя, продавши першу вінтажну річ на eBay. Ця випадковість стає початком її шляху до успіху. Вона створює бренд Nasty Gal, що підкорює світ моди. Однак на шляху до мрії Софії доведеться навчитися бути лідером не лише в бізнесі, а й у власному житті. Легка комедія з нотками драми, яка покаже, як із хаосу може народитися щось грандіозне.

"Жирний шрифт"

Якщо вам до душі історії про жіночу підтримку, дружбу й натхнення, цей серіал — ідеальний вибір. Джейн, Кет і Саттон працюють у популярному жіночому журналі "Скарлет" у серці Нью-Йорка. Вони проходять через кар’єрні виклики, шукають себе, закохуються й підтримують одна одну у найскладніші моменти.

Серіал надихає слідувати за своїми мріями й залишатися собою.

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