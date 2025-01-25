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Лучшие сериалы о моде для фанатов "Эмили в Париже"

25 января 2025 19:24
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Сериалы о моде — что посмотреть после "Эмили в Париже"
Главная героиня сериала "Эмили в Париже". Фото: скриншот видео
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Вспомните, как это — окунуться в мир, где каждая проблема кажется мелочью, каждый день — новое приключение, а мечты так близки, что их почти чувствуешь на ощупь. Сериал "Эмили в Париже" подарил именно такую магию: легкость, вдохновение, стиль и много-много романтики. Если вам не хватает этого волшебного настроения, вот несколько сериалов, которые точно подарят похожие эмоции.

Новини.LIVE расскажет о них детальнее.

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В этих сериалах и дружба, которая поддерживает, и города, которые вдохновляют, и герои, чьи истории захватывают с первой минуты.

"Дневники Кэрри"

Эта история станет настоящей находкой для всех, кто влюблен в стиль, амбиции и яркие моменты жизни в большом городе. Молоденькая Кэрри Брэдшоу — будущая легенда Нью-Йорка — делает первые шаги на пути к своей мечте. Она хочет стать писательницей, но пока знакомится с модой, неожиданными вызовами и волшебной атмосферой 80-х. Здесь и приключения, и первая любовь, и желание покорить мир, несмотря на все трудности.

"Начальница"

София Амарузо — бунтарка, которая решается изменить свою жизнь, продав первую винтажную вещь на eBay. Эта случайность становится началом ее пути к успеху. Она создает бренд Nasty Gal, покоряющий мир моды. Однако на пути к мечте Софии придется научиться быть лидером не только в бизнесе, но и в собственной жизни. Легкая комедия с нотками драмы, которая покажет, как из хаоса может родиться нечто грандиозное.

"Жирный шрифт"

Если вам по душе истории о женской поддержке, дружбе и вдохновении, этот сериал — идеальный выбор. Джейн, Кэт и Саттон работают в популярном женском журнале "Скарлет" в сердце Нью-Йорка. Они проходят через карьерные вызовы, ищут себя, влюбляются и поддерживают друг друга в самые сложные моменты.

Сериал вдохновляет следовать за своими мечтами и оставаться собой.

Ранее мы писали о том, какие модные челленджи сейчас у всех на слуху.

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кино сериал мода "Эмили в Париже" стиль

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19:08 Джима провалила персьют на этапе Кубка мира в Италии

19:00 Переговоры Украины и РФ — Зеленский ответил на заявление Путина

18:48 Почти весна — синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:48 Тысячи птиц и дельфинов погибли из-за мазута в Черном море

18:45 Зарплаты за ночные смены — как должны платить украинцам

18:31 В КГГА показали планы по расширению метро на Троещину

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