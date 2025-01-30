Ханде Эрчел прилетела в Москву - видео

Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по роли Эды в сериале "Постучись в мою дверь", оказалась в центре скандала. Знаменитость приехала в Москву с премьерой своего фильма.

О приезде актрисы написали российские СМИ.

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Ханде Эрчел прилетела в Москву

Как стало известно, 31-летняя турецкая актриса прилетела в страну-агрессора со своим партнером по фильму "Оставь это ветру" Барышем Ардучем. Вместе они планируют представить ленту россиянам.

По дороге в отель актриса охотно пообщалась со своими поклонниками из страны-агрессора и счастливо улыбалась с ними на фото.

Ханде и Барыш остановились в одном из пятизвездочных отелей в столице РФ и уже даже успели пообщаться с российскими журналистами. Так, звезда заявила, что впервые в Москве и еще не успела осмотреть город, но надеется посетить Красную площадь.

Отметим, что сериалы с Ханде в главной роли — "Постучись в мою дверь", "Любовь не понимает слов", "Дочери Гюнеш" — стали достаточно популярными в Украине. Поэтому визит актрисы в страну-агрессора вызвал большое возмущение у ее украинских поклонников.

Кадр из сериала "Постучись в мою дверь". Фото:instagram.com/sencalkapimi

Напомним, ранее в сети разгорелся скандал из-за участия россиянина в сериале "Белый лотос".

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