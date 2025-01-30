Оскар-2025 — ТОП фільмів з найкращими костюмами

Кадр з фільму "Носферату". Фото: focusfeatures.com

Зовсім скоро відбудеться церемонія нагородження головної кінопремії року "Оскар-2025". Американська кіноакадемія вже оголосила номінантів, серед яких і претенденти за статуетку за "Найкращий костюм".

Редакція Новини.LIVE пропонує ближче ознайомитися із наймоднішими фільмами року.

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Носферату

Готична стрічка Роберта Еґґерса захоплює своєю містичною атмосферою, від якої на шкірі з'являються сироти. Оосбливу роль у цьому зіграли костюми героїв, над якими працювала канадська художниця Лінда Муір.

Костюмерка ретельно досліджувала історичні джерела, щоб розробити унікальний, декадентський гардероб героїв. Як розповіла Муір американському Vogue, щоб досягти максимальної автентичності, вона звернулася до старовинних німецьких ілюстрацій і консультувалася з експертами з історії Румунії.

"Роберт від самого початку знав, що хоче, щоб його Орлок був втіленням трансільванського графа приблизно 1590 року. Я детально роздивлялася картини сім'ї Естергазі приблизно того часу: їхній одяг із великою кількістю золота та хутра дійсно захоплює. Білл також приймав активну участь у процесі примірок. Я завжди давала йому купу часу, щоб побути самому перед дзеркалом, відчути цей одяг, зрозуміти", — розповіла Муір про створення плаща для Білла Скарсгарда, який зіграв Орлока.

Так само глядачів приголомшили образи Лілі Роуз-Депп у головній ролі, які тонко балансували між порцеляновою красою та моторошним вікторіанським стилем.

Кадр з горрору "Носферату". Фото: focusfeatures.com

Конклав

Стрічка розповідає про одну з найтаємничіших і найдавніших подій у світі — обрання нового Папи Римського. Роботу режисера Едварда Берґера вже назвали однією з найкращих кіноробіт року.

Над костюмами на майданчику працювала Лізі Крістл. Художниця по костюмам намагалася не лише зберегти традиційність кардинальського вбрання, але й зробити його більш виразним та вишуканим. Для цього Кріст посилила глибину червоного кольору та приділила особливу увагу аксесуарам. Так, хрести та прикраси стали масивнішими та розкішнішими, підкреслюючи вплив і статус персонажів.

Кадр з фільму "Конклав". Фото: focusfeatures.com

Боб Ділан: Цілковитий незнайомець

Фільм режисера Джеймса Менґолда про легендарного музиканта Бобі Ділана теж відзначився своїми костюмами. Над образами головних героїв працювала володарка чотирьох номінацій на "Оскар" Аріана Філліпс.

Художниця по костюмам провела кропітку роботу та ретельно занурилася у кінохроніку 60-х, аби передати атмосферу того часу. При цьому Філліпс не намагалася повторити оригінале вбрання та образи, а прагнула зробити власну інтерпретацію, аби підкреслити героїв.

"Глибинний ресерч був ключовим етапом для досягнення потрібної автентичності. Ми розділили трансформацію Боба на три чіткі етапи: його приїзд до Нью-Йорка (1961-62), епоху Freewheelin' (1963-64) і захоплення естетикою модів 1965 року. Ці етапи визначили все — костюми, волосся та загальний силует", — розповіла Філліпс у коментарі The Art of Costume.

Кадр з фільму "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець". Фото: imdb.com

Wicked: Чародійка

Казкова історія режисера Джона М. Чу отримала дев'ять номінацій на "Оскар", а над фантастичними костюмами працював Пол Тейзеуелл — відомий театральний художник, який також здобув визнання в кіноіндустрії. "Wicked: Чародійка" — третя його робота у кіно та вже друга номінація на найпрестижнішу кінопремію світу.

Як розповів художник, під час створення образів головних героїнь він надихався стихіями землі та повітря. Так, вбрання зелошкірої чарівниці-ізгоя Ельфаби (Сінтія Еріво) передають силу та глибину її характеру, в той час як жіночна та витончена Глінда (Аріана Гранде) — втілення легкості та невимушеності. Усі деталі костюмів підсилюють казкову атмосферу фільму та додають персонажам унікального шарму.

Кадр з фільму "Wicked: Чародійка". Фото: instagram.com/wickedmovie

Гладіатор 2

Над костюмами для "Гладіатора 2" працювали одразу два художники — Девід Кроссман і Дженті Єетс, які вже давно співпрацюють із режисером Рідлі Скоттом. Єетс, до речі, вже має "Оскар" за свої костюми у перші частині "Гладіатору" (2001).

Глядачі знову залишилися у захваті від костюмів та образів героїв, які вдало передають дух Давнього Риму. Щоправда, за прогнозами букмекерів, цього разу історична драма може залишитися без статуетки.

Кадр з фільму "Гладіатор 2". Фото: instagram.com/gladiatormovie

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