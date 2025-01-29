5 стрічок, що номіновані на кінопремію "Оскар" — трейлери

Статуетка «Оскар». Фото: Reuters

2024 рік став гучним на світові кінопрем’єри. Вже 3 березня відбудеться урочиста церемонія оголошення у театрі Семьюела Голдвіна у Лос-Анджелесі, на якій оберуть переможців номінацій.

Редакція Новини.LIVE підібрала стрічки, які зібрали найбільше номінацій "Оскар".

Читайте також:

Емілія Перес (13 номінацій)

"Емілія Перес" — сміливий і неоднозначний мюзикл французького автора Жака Одіара. У стрічці ппоказано історію впливового адвоката Ріти, яка береться за несподіване завдання: допомогти лідеру мексиканського картелю інсценувати свою смерть і пройти процедуру гендерного підтвердження.

"Wicked: Чародійка" (10 номінацій)

Стрічку зняв режисера Джон Чу. Фільм розповідає про двох молодих відьом: Ельфабу — із зеленою шкірою, і Глінду — із фарфоровою. Спочатку вони ворогують, проте згодом починають спілкуватися. Мюзикл пояснює, як Ельфаба стала Злою Відьмою, а Глінда — Доброю Відьмою.

Бруталіст (10 номінацій)

Над стрічкою працювали в трьох країнах — США, Великій Британії та Угорщині. Головний герой архітектор-візіонер Лазло Тот, якого зіграв Едріен Броуді, є євреєм угорського походження, який пережив Голокост і емігрував до США. Він намагається досягти американської мрії, доки багатий клієнт не змінює його життя.

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" (8 номінацій)

Стрічка переносить глядачів у 1960-ті роки, демонструючи переломний період у житті Боба Ділана. На своєму стрімкому Юний 19-річний талант знайомиться з музичними іконами Ґрінвіч-Віллідж. Кульмінацією стрічки став виступ, що нині лунає по всьому світу.

Конклав (8 номінацій)

Після раптової смерті Папи кардинали готуються до конклаву — вибору нового глави католицької церкви, керувати яким було доручено кардиналу Лоуренсу. Духовні лідери з усього світу прибувають до Ватикану, щоб виконати свій найважливіший обов'язок. Але незабаром Лоуренс розуміє, що серед духовенства готується змова, і дізнається про таємницю, яка може похитнути релігійний світ.

Нагадаємо, ми розповідали, хто цьогоріч став номінантами на кінопремію "Оскар". Також на престижну кінопремію було номіновано російського актора Юрія Борисова.