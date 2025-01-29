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Оскар-2025: ТОП-5 картин, номінованих на кінопремію

29 січня 2025 14:20
Марія Коваленко - Редактор
5 стрічок, що номіновані на кінопремію "Оскар" — трейлери
Статуетка «Оскар». Фото: Reuters
Марія Коваленко - Редактор

2024 рік став гучним на світові кінопрем’єри. Вже 3 березня відбудеться урочиста церемонія оголошення у театрі Семьюела Голдвіна у Лос-Анджелесі, на якій оберуть переможців номінацій.

Редакція Новини.LIVE підібрала стрічки, які зібрали найбільше номінацій "Оскар".

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Емілія Перес (13 номінацій)

"Емілія Перес" — сміливий і неоднозначний мюзикл французького автора Жака Одіара. У стрічці ппоказано історію впливового адвоката Ріти, яка береться за несподіване завдання: допомогти лідеру мексиканського картелю інсценувати свою смерть і пройти процедуру гендерного підтвердження.

"Wicked: Чародійка" (10 номінацій)

Стрічку зняв режисера Джон Чу. Фільм розповідає про двох молодих відьом: Ельфабу — із зеленою шкірою, і Глінду — із фарфоровою. Спочатку вони ворогують, проте згодом починають спілкуватися. Мюзикл пояснює, як Ельфаба стала Злою Відьмою, а Глінда — Доброю Відьмою.

Бруталіст (10 номінацій)

Над стрічкою працювали в трьох країнах — США, Великій Британії та Угорщині. Головний герой архітектор-візіонер Лазло Тот, якого зіграв Едріен Броуді, є євреєм угорського походження, який пережив Голокост і емігрував до США. Він намагається досягти американської мрії, доки багатий клієнт не змінює його життя.

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" (8 номінацій)

Стрічка переносить глядачів у 1960-ті роки, демонструючи переломний період у житті Боба Ділана. На своєму стрімкому Юний 19-річний талант знайомиться з музичними іконами Ґрінвіч-Віллідж. Кульмінацією стрічки став виступ, що нині лунає по всьому світу.

Конклав (8 номінацій)

Після раптової смерті Папи кардинали готуються до конклаву — вибору нового глави католицької церкви, керувати яким було доручено кардиналу Лоуренсу. Духовні лідери з усього світу прибувають до Ватикану, щоб виконати свій найважливіший обов'язок. Але незабаром Лоуренс розуміє, що серед духовенства готується змова, і дізнається про таємницю, яка може похитнути релігійний світ.

Нагадаємо, ми розповідали, хто цьогоріч став номінантами на кінопремію "Оскар". Також на престижну кінопремію було номіновано російського актора Юрія Борисова.

Оскар кіно фільм Тімоті Шаламе трейлер

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