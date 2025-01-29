5 лент, номинированных на кинопремию "Оскар" — трейлеры

Статуэтка "Оскар". Фото: Reuters

2024 год стал громким на мировые кинопремьеры. Уже 3 марта состоится торжественная церемония в театре Сэмьюэла Голдвина в Лос-Анджелесе, на которой выберут победителей номинаций.

Редакция Новини.LIVE подобрала ленты, которые собрали больше всего номинаций "Оскар".

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Эмилия Перес (13 номинаций)

"Эмилия Перес" — смелый и неоднозначный мюзикл французского автора Жака Одиара. В ленте показана история влиятельного адвоката Риты, которая берется за неожиданное задание: помочь лидеру мексиканского картеля инсценировать свою смерть и пройти процедуру гендерного подтверждения.

"Wicked: Чародейка" (10 номинаций)

Ленту снял режиссера Джон Чу. Фильм рассказывает о двух молодых ведьмах: Эльфабу — с зеленой кожей, и Глинду — с фарфоровой. Сначала они враждуют, однако впоследствии начинают общаться. Мюзикл объясняет, как Эльфаба стала Злой Ведьмой, а Глинда — Доброй Ведьмой.

Бруталист (10 номинаций)

Над лентой работали в трех странах — США, Великобритании и Венгрии. Главный герой архитектор-визионер Лазло Тот, которого сыграл Эдриен Броуди, является евреем венгерского происхождения, который пережил Холокост и эмигрировал в США. Он пытается достичь американской мечты, пока богатый клиент не меняет его жизнь.

"Боб Дилан: Совершенный незнакомец" (8 номинаций)

Лента переносит зрителей в 1960-е годы, демонстрируя переломный период в жизни Боба Дилана. На своем стремительном юном 19-летний талант знакомится с музыкальными иконами Гринвич-Виллидж. Кульминацией ленты стало выступление, которое сейчас звучит по всему миру.

Конклав (8 номинаций)

После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву — выбору нового главы католической церкви, руководить которым было поручено кардиналу Лоуренсу. Духовные лидеры со всего мира прибывают в Ватикан, чтобы выполнить свой важнейший долг. Но вскоре Лоуренс понимает, что среди духовенства готовится заговор, и узнает о тайне, которая может пошатнуть религиозный мир.

Напомним, мы рассказывали, кто в этом году стал номинантами на кинопремию "Оскар". Также на престижную кинопремию был номнирован российский актер Юрий Борисов.