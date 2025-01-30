Вийшов тизер фільму "раша гудбай" — реакція українців на прем'єру, відео

Постер фільму "раша гудбай". Фото: скриншот

Студія "Квартал 95" представила перший тизер комедії "раша гудбай". Творці "Слуги народа" назвали свій новий фільм "щепленням від руського міра".

Перші кадри стрічки запрем'єрили на YouTube-каналі студії.

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Головна героїня фільму — журналістка з Горловки, яка не просто 10 років жила в окупації, а й стала рупором "руського міра". За сюжетом, через несподівані обставини разом із сином пропагандистка попадає в Ужгород, де її світ перевернеться.

Тим часом у мережі думки глядачів щодо фільму розділилися. Частина коментаторів негативно відреагувала на прем'єру. На їхню думку, автори "поділили" українців та лише підіграли пропаганді РФ.

"Як горлівчанка хочу побажати авторам цього шлаку якось втратити все, а потім сходити на комедію".

"Не варто зараз таке випускати. Ви своїми руками розділяєте українців. Ви притомні взагалі?"

"Навіщо зараз, коли гинуть побратими? Не дуже смішно!"

"Вкотре поділяєте українців на сорти, цькуєте власне населення, ігноруєте весь той жах, який відбувається на тимчасово окупованих територіях".

Коментарі під тизером фільму "раша гудбай". Фото: скриншот

Натомість інші користувачі підтримали творців стрічки та зазначили, що давно чекали побачити щось подібне в українських кінотеатрах.

"Це щось цікавеньке! Подивимося".

"Дійсно виглядає як фільм, котрий би подивився".

"Ура! Довго чекали цей фільм".

"Дуже велика, кропітка робота! Чекаємо з нетерпінням!"

Коментарі українців під тизером фільму. Фото: скриншот

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