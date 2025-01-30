Вышел тизер фильма "раша гудбай" — реакция украинцев на премьеру, видео

Постер фильма "раша гудбай". Фото: скриншот

Студия "Квартал 95" представила первый тизер комедии "раша гудбай". Создатели "Слуги народа" назвали свой новый фильм "прививкой от русского мира".

Первые кадры ленты запремьерили на YouTube-канале студии.

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Украинцы отреагировали на тизер фильма "раша гудбай"

Главная героиня фильма — журналистка из Горловки, которая не просто 10 лет жила в оккупации, но и стала рупором "русского мира". По сюжету, из-за неожиданных обстоятельств вместе с сыном пропагандистка попадает в Ужгород, где ее мир перевернется.

Тем временем в сети мнения зрителей относительно фильма разделились. Часть комментаторов негативно отреагировала на премьеру. По их мнению, авторы "поделили" украинцев и лишь подыграли пропаганде РФ.

"Как горловчанка хочу пожелать авторам этого шлака как-то потерять все, а потом сходить на комедию".

"Не стоит сейчас такое выпускать. Вы своими руками разделяете украинцев. Вы вменяемые вообще?"

"Зачем сейчас, когда гибнут побратимы? Не очень смешно!"

"В который раз разделяете украинцев на сорта, травите собственное население, игнорируете весь тот ужас, который происходит на временно оккупированных территориях".

Комментарии под тизером фильма "раша гудбай". Фото: скриншот

Напротив, другие пользователи поддержали создателей ленты и отметили, что давно ждали увидеть нечто подобное в украинских кинотеатрах.

"Это что-то интересненькое! Посмотрим".

"Действительно выглядит как фильм, который бы посмотрел".

"Ура! Долго ждали этот фильм".

"Очень большая, кропотливая работа! Ждем с нетерпением!"

Комментарии украинцев под тизером фильма. Фото: скриншот

Напомним, ранее сеть обиделась участием россиянина в новом сезоне "Белого лотоса".

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