Оскар-2025 - топ фильмов с лучшими костюмами

Кадр из фильма "Носферату". Фото: focusfeatures.com

Совсем скоро состоится церемония награждения главной кинопремии года "Оскар-2025". Американская киноакадемия уже объявила номинантов, среди которых и претенденты за статуэтку за "Лучший костюм".

Редакция Новини.LIVE предлагает поближе познакомиться с самыми модными фильмами года.

Читайте также:

Фильмы с лучшими костюмами на "Оскаре-2025"

Носферату

Готичная лента Роберта Эггерса захватывает своей мистической атмосферой, от которой на коже появляются сироты. Особую роль в этом сыграли костюмы героев, над которыми работала канадская художница Линда Муир.

Костюмерша тщательно исследовала исторические источники, чтобы разработать уникальный, декадентский гардероб героев. Как рассказала Муир американскому Vogue, чтобы достичь максимальной аутентичности, она обратилась к старинным немецким иллюстрациям и консультировалась с экспертами по истории Румынии.

"Роберт с самого начала знал, что хочет, чтобы его Орлок был воплощением трансильванского графа примерно 1590 года. Я подробно рассматривала картины семьи Эстергази примерно того времени: их одежда с большим количеством золота и меха действительно восхищает. Билл также принимал активное участие в процессе примерок. Я всегда давала ему кучу времени, чтобы побыть самому перед зеркалом, почувствовать эту одежду, понять", — рассказала Муир о создании плаща для Билла Скарсгарда, сыгравшего Орлока.

Так же зрителей ошеломили образы Лили Роуз-Депп в главной роли, которые тонко балансировали между фарфоровой красотой и жутким викторианским стилем.

Кадр из хоррора "Носферату". Фото: focusfeatures.com

Конклав

Стричка рассказывает об одном из самых таинственных и древних событий в мире — избрании нового Папы Римского. Работу режиссера Эдварда Бергера уже назвали одной из лучших киноработ года.

Над костюмами на площадке работала Лизи Кристл. Художница по костюмам старалась не только сохранить традиционность кардинальского наряда, но и сделать его более выразительным и изысканным. Для этого Крист усилила глубину красного цвета и уделила особое внимание аксессуарам. Так, кресты и украшения стали массивнее и роскошнее, подчеркивая влияние и статус персонажей.

Кадр из фильма "Конклав". Фото: focusfeatures.com

Боб Дилан: Совершенный незнакомец

Фильм режиссера Джеймса Мэнгхолда о легендарном музыканте Бобби Дилане тоже отличился своими костюмами. Над образами главных героев работала обладательница четырех номинаций на "Оскар" Ариана Филлипс.

Художница по костюмам провела кропотливую работу и тщательно погрузилась в кинохронику 60-х, чтобы передать атмосферу того времени. При этом Филлипс не пыталась повторить оригинальные наряды и образы, а стремилась сделать собственную интерпретацию, чтобы подчеркнуть героев.

"Глубинный ресерч был ключевым этапом для достижения нужной аутентичности. Мы разделили трансформацию Боба на три четких этапа: его приезд в Нью-Йорк (1961-62), эпоху Freewheelin' (1963-64) и увлечение эстетикой модов 1965 года. Эти этапы определили все — костюмы, волосы и общий силуэт", — рассказала Филлипс в комментарии "The Art of Costume".

Кадр из фильма "Боб Дилан: Совершенный незнакомец". Фото:imdb.com

Wicked: Чародейка

Сказка режиссера Джона М. Чу получила девять номинаций на "Оскар", а над фантастическими костюмами работал Пол Тейзеуэлл — известный театральный художник, который также получил признание в киноиндустрии. "Wicked: Чародейка" — третья его работа в кино и уже вторая номинация на самую престижную кинопремию мира.

Как рассказал художник, при создании образов главных героинь он вдохновлялся стихиями земли и воздуха. Так, наряды зеленокожей волшебницы-изгоя Эльфабы (Синтия Эриво) передают силу и глубину ее характера, в то время как женственная и утонченная Глинда (Ариана Гранде) — воплощение легкости и непринужденности. Все детали костюмов усиливают сказочную атмосферу фильма и добавляют персонажам уникального шарма.

Кадр из фильма "Wicked: Чародейка". Фото: instagram.com/wickedmovie

Гладиатор 2

Над костюмами для "Гладиатора 2" работали сразу два художника - Дэвид Кроссман и Дженти Йетс, которые уже давно сотрудничают с режиссером Ридли Скоттом. Йетс, кстати, уже имеет "Оскар" за свои костюмы в первой части "Гладиатора" (2001).

Зрители снова остались в восторге от костюмов и образов героев, которые удачно передают дух Древнего Рима. Правда, по прогнозам букмекеров, на этот раз историческая драма может остаться без статуэтки.

Кадр из фильма "Гладиатор 2". Фото:instagram.com/gladiatormovie

Напомним, документальный фильм о войне в Украине был номинирован на "Оскар-2025". Также мы писали, что в сети обсуждают первый тизер комедии "раша гудбай" от создателей "Слуги народа".