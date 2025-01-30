Війна за розум — ГУР представило фільм про роботу стратегічних комунікацій

Кадр з фільму "Війна за розум". Фото: ГУР

Головне управління розвідки України представило власний фільм "Війна за розум". Стрічка розповідає про роботу управління стратегічних комунікацій.

Про це йдеться на сайті ГУР.

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З нагоди заснування підрозділу стратегічних комунікацій команда управління представила фільм про свою роботу. Прем'єра відбулася на урочистому заході для представників Сил безпеки і оборони України, державних органів, експертів у сфері військової справи, медійників, волонтерів.

Спікерами документальної стрічки стали очільник воєнної розвідки Кирило Буданов, представники ГУР МО України Вадим Скібіцький, Андрій Юсов, Андрій Черняк та керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. Вони розповіли, з якими викликами довелося зіштовхнутися розвідникам під час повномасштабної війни, та показали, як дають відсіч російській агресії.

Кадр зі стрічки "Війна за розум". Фото: ГУР

"Стратегічні комунікації — не додаткові дії, а обов’язкова частина планування і здійснення військових операцій та всіх видів діяльності. Це також процес, який знаходиться в основі забезпечення державної безпеки України. Українці платять страшну ціну за власну свободу. І все, що ми можемо зробити, щоби полегшити цю ціну, щоби світ дізнався про цю ціну, — ми можемо і повинні робити", ― наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, фільм про війну в Україні було номіновано на премію "Оскар-2025". Також ми писали, що "Квартал 95" представив комедію "раша гудбай", зняту під час російського вторгнення.