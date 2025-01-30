Війна за розум — ГУР представило фільм про роботу стратегічних комунікацій

ГУР показало роботу одного зі своїх підрозділів у новому фільмі
Головне управління розвідки України представило власний фільм "Війна за розум". Стрічка розповідає про роботу управління стратегічних комунікацій.
Про це йдеться на сайті ГУР.
ГУР представило фільм "Війна за розум"
З нагоди заснування підрозділу стратегічних комунікацій команда управління представила фільм про свою роботу. Прем'єра відбулася на урочистому заході для представників Сил безпеки і оборони України, державних органів, експертів у сфері військової справи, медійників, волонтерів.
Спікерами документальної стрічки стали очільник воєнної розвідки Кирило Буданов, представники ГУР МО України Вадим Скібіцький, Андрій Юсов, Андрій Черняк та керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. Вони розповіли, з якими викликами довелося зіштовхнутися розвідникам під час повномасштабної війни, та показали, як дають відсіч російській агресії.
"Стратегічні комунікації — не додаткові дії, а обов’язкова частина планування і здійснення військових операцій та всіх видів діяльності. Це також процес, який знаходиться в основі забезпечення державної безпеки України. Українці платять страшну ціну за власну свободу. І все, що ми можемо зробити, щоби полегшити цю ціну, щоби світ дізнався про цю ціну, — ми можемо і повинні робити", ― наголосив Андрій Юсов.
Нагадаємо, фільм про війну в Україні було номіновано на премію "Оскар-2025". Також ми писали, що "Квартал 95" представив комедію "раша гудбай", зняту під час російського вторгнення.
Читайте Новини.LIVE!