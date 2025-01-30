Война за разум — ГУР представило фильм о работе стратегических коммуникаций

Кадр из фильма "Война за разум". Фото: ГУР

Главное управление разведки Украины представило собственный фильм "Война за разум". Лента рассказывает о работе управления стратегических коммуникаций.

Об этом говорится на сайте ГУР.

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ГУР представило фильм "Война за разум"

По случаю основания подразделения стратегических коммуникаций команда управления представила фильм о своей работе. Премьера состоялась на торжественном мероприятии для представителей Сил безопасности и обороны Украины, государственных органов, экспертов в сфере военного дела, медийщиков, волонтеров.

Спикерами документальной ленты стали глава военной разведки Кирилл Буданов, представители ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, Андрей Юсов, Андрей Черняк и руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко. Они рассказали, с какими вызовами пришлось столкнуться разведчикам во время полномасштабной войны и показали, как дают отпор российской агрессии.

Кадр из фильма "Война за разум". Фото: ГУР

"Стратегические коммуникации — не дополнительные действия, а обязательная часть планирования и осуществления военных операций и всех видов деятельности. Это также процесс, который находится в основе обеспечения государственной безопасности Украины. Украинцы платят страшную цену за собственную свободу. И все, что мы можем сделать, чтобы облегчить эту цену, чтобы мир узнал об этой цене, — мы можем и должны делать", — отметил Андрей Юсов.

Напомним, фильм о войне в Украине был номинирован на премию "Оскар-2025". Также мы писали, что "Квартал 95" представил комедию "раша гудбай", снятую во время российского вторжения.