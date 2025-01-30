Когда ты выйдешь замуж - украинскую комедию покажут на Берлинском кинофестивале

Наталка Денисенко и Павел Текучев. Фото: instagram.com/whenwillyoumarry.movie

Украинскую комедия "Когда ты выйдешь замуж?", которая покорила украинских зрителей, вышла на международную площадку. Фильм покажут на престижном кинофестивале в Берлине.

Об этом сообщили на официальной странице ленты в Instagram.

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"Когда ты выйдешь замуж?" покажут на European Film Market

Романтическая комедия уже с триумфом стартовала в украинском прокате. Только за первый уикенд фильм собрал 10 813 024 гривен и попал в семерку самых кассовых фильмов за первый уикенд в истории украинского кино.

Однако на этом успех комедии не заканчивается. Лента будет представлена на главной Европейской киноплощадке European Film Market в рамках 75-го Берлинского кинофестиваля. Показ фильма на международной арене состоится 14 февраля.

Главные роли в фильме исполнили Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк и Павел Текучев.

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