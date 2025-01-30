Венздей 2 сезон — Netflix показав новий тизер

Дженна Ортега в ролі Венздей. Фото: instagram.com/wednesdaynetflix

Глядачі вже не можуть дочекатися продовження містичної історії "Венздей" на Netflix. Тим часом творці серіалу заінтригували фанів кадрами з другого сезону.

Новий тизер з'явився на офіційній сторінці серіалу в Instagram.

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Новий уривок з майбутнього сезону ще більше підігрів інтерес фанів.

У новому тизері глядачі побачили головну героїню 16-річну Венздей Аддамс, а також сина шерифа Тайлера Галпіна, ув'язненого у стінах психіатричної лікарні Віллоухілл.

Головні ролі у фільмі, як і в першому сезоні, виконали Дженна Ортега та Гантер Дуен.

"Ви не готові до другого сезону "Венздей", — йдеться у підписі під анонсом.

Нагадаємо, що знімання другого сезону розпочалися у травні 2024 року. А ось дату прем'єри продовження історії творці поки що не розголошують. Фани очікують побачити другий сезон нашумілого серіалу вже 2025 року.

Раніше стала відома дата виходу третього сезону "Гри в кальмара".

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