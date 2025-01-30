Уэнздей 2 сезон - Netflix показал новый тизер

Дженна Ортега в роли Уэнздей. Фото: instagram.com/wednesdaynetflix

Зрители уже не могут дождаться продолжения мистической истории "Уэнздей" на Netflix. Тем временем создатели сериала заинтриговали фанов кадрами из второго сезона.

Новый тизер появился на официальной странице сериала в Instagram.

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Новый отрывок из предстоящего сезона еще больше подогрел интерес фанов.

В новом тизере зрители увидели главную героиню 16-летнюю Венздей Аддамс, а также сына шерифа Тайлера Галпина, заключенного в стенах психиатрической больницы Уиллоухилл.

Главные роли в фильме, как и в первом сезоне, исполнили Дженна Ортега и Хантер Дуэн.

"Вы не готовы ко второму сезону "Уэнздей", — говорится в подписи под анонсом.

Напомним, что съемки второго сезона начались в мае 2024 года. А вот дату премьеры продолжения истории творцы пока не разглашают. Фаны ожидают увидеть второй сезон нашумевшего сериала уже в 2025 году.

Ранее стала известна дата выхода третьего сезона "Игры в кальмара".

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