Уэнздей 2 сезон - Netflix показал новый тизер

Netflix заинтриговал новым тизером второго сезона "Уэнздей"
Зрители уже не могут дождаться продолжения мистической истории "Уэнздей" на Netflix. Тем временем создатели сериала заинтриговали фанов кадрами из второго сезона.
Новый тизер появился на официальной странице сериала в Instagram.
"Уэнздей-2" — новый тизер
Новый отрывок из предстоящего сезона еще больше подогрел интерес фанов.
В новом тизере зрители увидели главную героиню 16-летнюю Венздей Аддамс, а также сына шерифа Тайлера Галпина, заключенного в стенах психиатрической больницы Уиллоухилл.
Главные роли в фильме, как и в первом сезоне, исполнили Дженна Ортега и Хантер Дуэн.
"Вы не готовы ко второму сезону "Уэнздей", — говорится в подписи под анонсом.
Напомним, что съемки второго сезона начались в мае 2024 года. А вот дату премьеры продолжения истории творцы пока не разглашают. Фаны ожидают увидеть второй сезон нашумевшего сериала уже в 2025 году.
Ранее стала известна дата выхода третьего сезона "Игры в кальмара".
Также мы писали, что звезда сериала "Постучись в мою дверь" попала в скандал из-за визита в Россию.
Читайте Новини.LIVE!