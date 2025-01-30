Гра в кальмара 3 сезон — дата виходу та перші кадри

Кадр з серіалу "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/netflixua

Нашумілі південнокорейська драма "Гра в кальмара" зовсім скоро повернеться на екрани. Глядачі побачать фінальний сезон вже цього року.

Платформа Netflix оголосила дату прем'єри та показала перші кадри з нового сезону.

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Творці популярного серіалу вирішили не томити глядачів тривалим очікуванням. І якщо на прем'єру другого сезону фани чекали майже три роки, то фінальний епізод вийде на екрани значно раніше.

Як оголосили Netflix, прем'єра третього сезону "Гри в кальмара" відбудеться 27 червня 2025 року. Раніше стало відомо, що наступні епізоди стануть фінальними.

Окрім того, творці драми також заінтригували користувачів першими кадрами з майбутнього сезону. На них глядачі могли побачити головного героя Сон Кі Хуна, ведучого гри Хван Ін Хо, який видавав себе за гравця № 001, та інших гравців.

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