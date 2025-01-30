Игра в кальмара 3 сезон - дата выхода и первые кадры

Кадр из сериала "Игра в кальмара". Фото: instagram.com/netflixua

Нашумевшая южнокорейская драма "Игра в кальмара" совсем скоро вернется на экраны. Зрители увидят финальный сезон уже в этом году.

Платформа Netflix объявила дату премьеры и показала первые кадры из нового сезона.

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Создатели популярного сериала решили не томить зрителей длительным ожиданием. И если премьеру второго сезона фаны ждали почти три года, то финальный эпизод выйдет на экраны значительно раньше.

Как объявили Netflix, премьера третьего сезона "Игры в кальмара" состоится 27 июня 2025 года. Ранее стало известно, что следующие эпизоды станут финальными.

Кроме того, создатели драмы также заинтриговали пользователей первыми кадрами из будущего сезона. На них зрители могли увидеть главного героя Сон Ки Хуна, ведущего игры Хван Ин Хо, который выдавал себя за игрока № 001, и других игроков.

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