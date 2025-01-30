Одного літа в Україні — у прокат вийшов фільм про міжнародний легіон ГУР

Кадр з фільму "Одного літа в Україні". Фото: BABYLON'13

Документальна стрічка "Одного літа в Україні" сьогодні, 30 січня, вийшла в український прокат. Фільм розповідає про повномасштабну війну в Україні очима іноземних добровольців, які вступили до лав Міжнародного легіону ГУР.

Сюжет фільму та в яких кінотеатрах можна буде подивитися прем'єру, розповідає Новини.LIVE.

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Головними героями стрічки стали військовослужбовці-іноземці підрозділу Ronin Team, які чинять опір російським загарбникам на передовій. У фільмі глядачі побачать побут, підготовку та виклики, з якими воїни зіштовхуються, захищаючи Україну.

"Фільм, знятий насамперед для американської аудиторії, проте має універсальний меседж, що знайде відгук у кожному серці. Він допоможе глибше зрозуміти, чому люди з різних країн обирають боротися за свободу в чужій, але такій близькій за духом Україні. Цю стрічку варто подивитися всім українцям. Вона допомагає зрозуміти, як війна змінює людей, зміцнює зв’язки між ними та розкриває їхню стійкість перед труднощами", — розповів автор ідеї та режисер Володимир Тихий.

Над зйомками також працювали Анастасія Тиха та Ганна Тиха, яка відповідала за американську частину фільму.

"Ми провели все літо разом із командою, спостерігаючи за підготовкою та повсякденним життям легіонерів. На власні очі побачили виклики, з якими стикаються іноземці в Україні, і спробували зрозуміти, що мотивує їх залишити свої домівки, аби стати частиною цієї боротьби. Я була абсолютно вражена і глибоко зворушена, зустрівши цих неймовірних людей з усього світу. Їхня рішучість, відданість і людяність надихають. Я сподіваюся, що глядачі зможуть відчути цю силу та щирість через нашу стрічку", — розповіла Анастасія Тиха.

Кадр "Одного літа в Україні". Фото: BABYLON'13

Показ фільму відбудеться у 100 кінотеатрах по всіх Україні. Увесь прибуток від продажу квитків творці стрічки передадуть на потреби легіону, а також на закупівлю FPV-дронів для інших підрозділів.

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