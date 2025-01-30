Однажды летом в Украине - в прокат вышел фильм о международном легионе ГУР

Кадр из фильма "Однажды летом в Украине". Фото: BABYLON'13

Документальная лента "Однажды летом в Украине" сегодня, 30 января, вышла в украинский прокат. Фильм рассказывает о полномасштабной войне в Украине глазами иностранных добровольцев, вступивших в ряды Международного легиона ГУР.

Сюжет фильма и в каких кинотеатрах можно будет посмотреть премьеру, рассказывает Новини.LIVE.

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Главными героями ленты стали военнослужащие-иностранцы подразделения Ronin Team, которые оказывают сопротивление российским захватчикам на передовой. В фильме зрители увидят быт, подготовку и вызовы, с которыми воины сталкиваются, защищая Украину.

"Фильм, снятый прежде всего для американской аудитории, однако имеет универсальный месседж, который найдет отклик в каждом сердце. Он поможет глубже понять, почему люди из разных стран выбирают бороться за свободу в чужой, но такой близкой по духу Украине. Эту ленту стоит посмотреть всем украинцам. Она помогает понять, как война меняет людей, укрепляет связи между ними и раскрывает их устойчивость перед трудностями", — рассказал автор идеи и режиссер Владимир Тихий.

Над съемками также работали Анастасия Тихая и Анна Тихая, которая отвечала за американскую часть фильма.

"Мы провели все лето вместе с командой, наблюдая за подготовкой и повседневной жизнью легионеров. Воочию увидели вызовы, с которыми сталкиваются иностранцы в Украине, и попытались понять, что мотивирует их оставить свои дома, чтобы стать частью этой борьбы. Я была абсолютно поражена и глубоко тронута, встретив этих невероятных людей со всего мира. Их решимость, преданность и человечность вдохновляют. Я надеюсь, что зрители смогут почувствовать эту силу и искренность через нашу ленту", — рассказала Анастасия Тихая.

Кадр "Одного лета в Украине". Фото: BABYLON'13

Показ фильма состоится в 100 кинотеатрах по всей Украине. Всю прибыль от продажи билетов создатели ленты передадут на нужды легиона, а также на закупку FPV-дронов для других подразделений.

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