Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кіно arrow Кріс Еванс розчарував фанів заявою про повернення "Месників" arrow

Кріс Еванс розчарував фанів заявою про повернення "Месників"

31 січня 2025 12:45
Марія Коваленко - Редактор
Кріс Еванс зізнався, чи повернеться до ролі Капітана Америки у нових "Месниках"
Кріс Еванс у ролі Капітана Америки. Фото: Marvel Studios
Марія Коваленко - Редактор

Зірка "Месників" Кріс Еванс зробив несподівану заяву щодо своєї участі у продовженні культової франшизи. Актор, відомий за роллю Капітана Америки, відповів чи приєднається до колег на знімальному майданчику.

Повернення "першого месника" прокоментував Ентоні Макі в інтерв'ю Esquire.

Читайте також:

Кріс Еванс зізнався, чи візьме участь у новій частині "Месників"

Студія Marvel анонсувала повернення легендарних супергероїв у двох нових частинах франшизи — "Месники: Судний день" та "Месники: Таємні війни". Фани сподівалися побачити і Еванса серед касту, однак, схоже, актор має інші плани.

За словами Ентоні Макі, його колега вирішив остаточно залишити роль Кепа та "вийти на пенсію".

"Я розмовляв з Крісом кілька тижнів тому, і тоді це не обговорювалося. Принаймні, він не сказав мені, що в нього є такі плани, коли я запитав його. Я сказав: "Знаєш, вони сказали, що збирають усіх на фільм. Ти прийдеш?". Він каже: "О, ти знаєш, я щасливо вийшов на пенсію", — розповів Макі.

Фільм "Месники" - фото
Кадр з фільму "Месники: Війна нескінченності". Фото: instagram.com/avengers/

Пізніше Еванс і сам прокоментував чутки про своє повернення. Актор зазначив, що вже звик до подібних новин та не реагує на них.

"Це неправда. Це відбувається завжди (новини про повернення до Marvel — Ред.), кожні пару років після "Месники: Фінал". Я просто перестав на це реагувати. Так, я щасливо пішов на пенсію", — заявив актор.

Нагадаємо, що Кріс Еванс був Капітаном Америкою протягом восьми років. Актор дебютував у амплуа супергероя 2011 року у фільмі "Перший месник" та загалом знявся у 11 фільмах. 2019 року після виходу стрічки "Месники: Фінал" Еванс залишив роль. Натомість у нових фільмах глядачі побачать нового Капітана Америку у виконанні Ентоні Макі.

Раніше ми писали, що Камерон Діаз відповіла, чи повернеться до Голлівуду після 10-річної паузи.

Також стало відомо, коли вийде новий сезон "Гри в кальмара".

кіно фільм Marvel актори закордонні зірки
Реклама
Реклама
Реклама