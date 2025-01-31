Кріс Еванс зізнався, чи повернеться до ролі Капітана Америки у нових "Месниках"

Кріс Еванс у ролі Капітана Америки. Фото: Marvel Studios

Зірка "Месників" Кріс Еванс зробив несподівану заяву щодо своєї участі у продовженні культової франшизи. Актор, відомий за роллю Капітана Америки, відповів чи приєднається до колег на знімальному майданчику.

Повернення "першого месника" прокоментував Ентоні Макі в інтерв'ю Esquire.

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Студія Marvel анонсувала повернення легендарних супергероїв у двох нових частинах франшизи — "Месники: Судний день" та "Месники: Таємні війни". Фани сподівалися побачити і Еванса серед касту, однак, схоже, актор має інші плани.

За словами Ентоні Макі, його колега вирішив остаточно залишити роль Кепа та "вийти на пенсію".

"Я розмовляв з Крісом кілька тижнів тому, і тоді це не обговорювалося. Принаймні, він не сказав мені, що в нього є такі плани, коли я запитав його. Я сказав: "Знаєш, вони сказали, що збирають усіх на фільм. Ти прийдеш?". Він каже: "О, ти знаєш, я щасливо вийшов на пенсію", — розповів Макі.

Кадр з фільму "Месники: Війна нескінченності". Фото: instagram.com/avengers/

Пізніше Еванс і сам прокоментував чутки про своє повернення. Актор зазначив, що вже звик до подібних новин та не реагує на них.

"Це неправда. Це відбувається завжди (новини про повернення до Marvel — Ред.), кожні пару років після "Месники: Фінал". Я просто перестав на це реагувати. Так, я щасливо пішов на пенсію", — заявив актор.

Нагадаємо, що Кріс Еванс був Капітаном Америкою протягом восьми років. Актор дебютував у амплуа супергероя 2011 року у фільмі "Перший месник" та загалом знявся у 11 фільмах. 2019 року після виходу стрічки "Месники: Фінал" Еванс залишив роль. Натомість у нових фільмах глядачі побачать нового Капітана Америку у виконанні Ентоні Макі.

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