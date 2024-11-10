Трейлер нового "Капітана Америки" — відео

Фрагмент фільму "Капітан Америка: Чудесний новий світ". Фото: скриншот YouTube

Американська кіностудія Marvel представила новий трейлер фільму "Капітан Америка: Чудесний новий світ" (Captain America: Brave New World). Прем'єра запланована до Дня закоханих.

Трейлер був опублікований на YouTube.

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У бойовику про супергероїв зіграли: Маккі в ролі Сема Вілсона, Гаррісон Форд у ролі президента США Таддеуса "Блискавки" Росса, Рамірес у ролі нового Сокола, Карл Ламблі в ролі Ісайї Бредлі та інші.

Маккі перейняв мантію Кепа від Стіва Роджерса (Кріс Еванс), який зіграв головну роль у трьох попередніх фільмах про Капітана Америку та чотирьох фільмах про Месників. Наприкінці "Месники: Ендшпіль" 2019 року Стів прощається зі своїми колегами-супергероями та повертається в минуле, щоб розпочати нове життя зі своєю коханою Пеґґі Картер.

Він віддає свій культовий щит Сему, який присягається не зраджувати всесвітньо відомому герою.

"Капітан Америка: Чудесний новий світ" розповідає про шлях Сема, коли Росс звертається до нього з переконливою пропозицією. Росс хоче зробити Капітана Америку агентом США. Сем налаштований скептично, але перш ніж він зможе прийняти рішення, герой повинен зупинити потенційного вбивцю в Білому домі.

Режисерами фільму "Капітан Америка: Чудесний новий світ" стали Малкольм Спеллман, Далан Муссон і Метью Ортон. Стрічка вийде на екрани 14 лютого 2025 року.

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