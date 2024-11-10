Трейлер нового "Капитана Америки" - видео

Фрагмент фильма "Капитан Америка: Чудесный новый мир". Фото: скриншот YouTube

Американская киностудия Marvel представила новый трейлер фильма "Капитан Америка: Великолепный новый мир" (Captain America: Brave New World). Премьера запланирована ко Дню влюбленных.

Трейлер был опубликован на YouTube.

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В боевике о супергероях сыграли: Макки в роли Сэма Уилсона, Гаррисон Форд в роли президента США Таддеуса "Молнии" Росса, Рамирес в роли нового Сокола, Карл Ламбли в роли Исайи Брэдли и другие.

Макки перенял мантию Кепа от Стива Роджерса (Крис Эванс), сыгравшего главную роль в трех предыдущих фильмах о Капитане Америке и четырех фильмах о Мстителях. В конце "Мстители: Эндшпиль" 2019 года Стив прощается со своими коллегами-супергероями и возвращается в прошлое, чтобы начать новую жизнь со своей любимой Пегги Картер.

Он отдает свой культовый щит Сэму, который клянется не изменять всемирно известному герою.

"Капитан Америка: Чудесный новый мир" рассказывает о пути Сэма, когда Росс обращается к нему с убедительным предложением. Росс хочет сделать Капитана Америку агентом США. Сэм настроен скептически, но прежде чем он сможет принять решение, герой должен остановить потенциального убийцу в Белом доме.

Режиссерами фильма "Капитан Америка: Чудесный новый мир" стали Малкольм Спеллман, Далан Муссон и Мэтью Ортон. Лента выйдет на экраны 14 февраля 2025 года.

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