П'ятий сезон Дивних див — коли чекати прем'єру — тизер

Кадр з серіалу "Дивні дива". Фото: instagram.com/strangerthingstv

Шанувальники фантастичного серіалу "Дивні дива" вже в очікуванні нового сезону. Творці драми оголосили, коли глядачі побачать фінальні серії.

Платформа Netflix показала тизер із назвами епізодів.

Читайте також:

Тизер "Дивні дива" — коли чекати п'ятий сезон

Команда заінтригувала глядачів назвами нових серій майбутнього сезону. Як вже відомо, п'ятий сезон стане фінальним та буде містити вісім епізодів. Події сезону будуть розгортатися восени 1987 року — через чотири роки після подій першого сезону, які відбуваюлися 1983 року.

Фани вже гадають, що заховали у назвах серій сценаристи. Так, глядачі побачили декілька відсилок до першого сезону.

Також глядачі очікують на появу нових персонажів. Зокрема, Холлі Вілер, сестри Майка, яку, можливо, зіграє актриса Нелл Фішер.

Назви новий серій "Дивних див":

The Crawl ("Вилазка")

The Vanishing of... ("Зникнення")

The Turnbow Trap ("Пастка")

Sorcerer ("Чаклун")

Shock Jock ("Електрошок")

Escape From Camazotz ("Втеча з Камазоца")

The Bridge ("Міст")

The Rightsside Up ("По цей бік")

Прем'єра п'ятого сезону "Дивних див" відбудеться 2025 року. Поки що точну дату виходу фантастичної драми не розголошують.

Раніше стало відомо, хто став найкращим актором всіх часів.

Також ми писали, що український фільм "БожеВільні" потрапив у гучний скандал через актора-зрадника.