Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Вийшов тизер нового сезону "Дивних див" — коли прем'єра arrow

Вийшов тизер нового сезону "Дивних див" — коли прем'єра

8 листопада 2024 17:45
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
П'ятий сезон Дивних див — коли чекати прем'єру — тизер
Кадр з серіалу "Дивні дива". Фото: instagram.com/strangerthingstv
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Шанувальники фантастичного серіалу "Дивні дива" вже в очікуванні нового сезону. Творці драми оголосили, коли глядачі побачать фінальні серії. 

Платформа Netflix показала тизер із назвами епізодів.

Читайте також:

Тизер "Дивні дива" — коли чекати п'ятий сезон

Команда заінтригувала глядачів назвами нових серій майбутнього сезону. Як вже відомо, п'ятий сезон стане фінальним та буде містити вісім епізодів. Події сезону будуть розгортатися восени 1987 року — через чотири роки після подій першого сезону, які відбуваюлися 1983 року.

Фани вже гадають, що заховали у назвах серій сценаристи. Так, глядачі побачили декілька відсилок до першого сезону.

Також глядачі очікують на появу нових персонажів. Зокрема, Холлі Вілер, сестри Майка, яку, можливо, зіграє актриса Нелл Фішер.

Назви новий серій "Дивних див": 

  • The Crawl ("Вилазка")
  • The Vanishing of... ("Зникнення")
  • The Turnbow Trap ("Пастка")
  • Sorcerer ("Чаклун")
  • Shock Jock ("Електрошок")
  • Escape From Camazotz ("Втеча з Камазоца")
  • The Bridge ("Міст")
  • The Rightsside Up ("По цей бік")

Прем'єра п'ятого сезону "Дивних див" відбудеться 2025 року. Поки що точну дату виходу фантастичної драми не розголошують.

Раніше стало відомо, хто став найкращим актором всіх часів.

Також ми писали, що український фільм "БожеВільні" потрапив у гучний скандал через актора-зрадника.

шоу-бізнес "Дивні дива" кіно серіал Прем'єра

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Індексація пенсій — що чекає українців у 2025 році

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

06:10 Індексація пенсій — що чекає українців у 2025 році

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд