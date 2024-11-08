Пятый сезон Удивительных чудес – когда ждать премьеру – тизер

Вышел тизер нового сезона "Очень странных дел" — когда премьера
Поклонники фантастического сериала "Очень странные дела" уже в ожидании нового сезона. Создатели драмы объявили, когда зрители увидят финальные серии.
Платформа Netflix показала тизер с названиями эпизодов.
Тизер "Очень странные дела" — когда ждать пятый сезон
Команда заинтриговала зрителей названиями новых серий будущего сезона. Как уже известно, пятый сезон станет финальным и будет содержать восемь эпизодов. События сезона будут разворачиваться осенью 1987 года — через четыре года после событий первого сезона, которые происходили в 1983 году.
Фаны уже думают, что спрятали в названиях серий сценаристы. Так, зрители увидели несколько отсылок к первому сезону.
Также зрители ожидают появления новых персонажей. В частности, Холли Уилер, сестры Майка, которую, возможно, сыграет актриса Нелл Фишер.
Назови новый серий "Очень странные дела":
- The Crawl ("Вылазка")
- The Vanishing of... ("Исчезновение")
- The Turnbow Trap ("Ловушка")
- Sorcerer ("Колдун")
- Shock Jock ("Электрошок")
- Escape From Camazotz ("Побег из Камазоца")
- The Bridge ("Мост")
- The Rightsside Up ("По эту сторону")
Премьера пятого сезона "Очень странные дела" состоится в 2025 году. Пока точная дата выхода фантастической драмы не разглашается.
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