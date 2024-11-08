Пятый сезон Удивительных чудес – когда ждать премьеру – тизер

Кадр из сериала "Очень странные дела". Фото: instagram.com/strangerthingstv

Поклонники фантастического сериала "Очень странные дела" уже в ожидании нового сезона. Создатели драмы объявили, когда зрители увидят финальные серии.

Платформа Netflix показала тизер с названиями эпизодов.

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Команда заинтриговала зрителей названиями новых серий будущего сезона. Как уже известно, пятый сезон станет финальным и будет содержать восемь эпизодов. События сезона будут разворачиваться осенью 1987 года — через четыре года после событий первого сезона, которые происходили в 1983 году.

Фаны уже думают, что спрятали в названиях серий сценаристы. Так, зрители увидели несколько отсылок к первому сезону.

Также зрители ожидают появления новых персонажей. В частности, Холли Уилер, сестры Майка, которую, возможно, сыграет актриса Нелл Фишер.

Назови новый серий "Очень странные дела":

The Crawl ("Вылазка")

The Vanishing of... ("Исчезновение")

The Turnbow Trap ("Ловушка")

Sorcerer ("Колдун")

Shock Jock ("Электрошок")

Escape From Camazotz ("Побег из Камазоца")

The Bridge ("Мост")

The Rightsside Up ("По эту сторону")

Премьера пятого сезона "Очень странные дела" состоится в 2025 году. Пока точная дата выхода фантастической драмы не разглашается.

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