Фільм БожеВільні втрапив у скандал через актора-зрадника — подробиці

Кадр з фільму "БожеВільні". Фото: скриншот

Український фільм "БожеВільні" одразу після прем'єри опинився у центрі скандалу. У стрічці глядачі помітили актора Романа Якимчука, який під час війни втік до РФ та підтримав окупантів.

Редакція Новини.LIVE розповідає подробиці інциденту.

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Якимчук отримав одну з другорядних ролей у стрічці, яку знімали ще до початку повномасштабної війни. Одразу після знімань в українському кіно скандальний актор втік до РФ та оселився у Москві.

Як зазначила у Telegram журналістка Аліна Доротюк, зараз Якимчук активно намагається будувати кар'єру в країні-агресорці та навіть встиг знятися у фільмі з російськими акторами, які підтримують кривавий режим.

У компанії Film.ua вже відреагували на скандал навколо фільму. Як зазначили представники продакшну у коментарі "Суспільне Культура", на жаль, перезняти або вирізати сцени з одіозним актором не вдалося.

За словами творців фільму, локації, на яких його знімали, вже не існуюють та й заново зібрати увесь акторський склад разом неможливо.

"На наш погляд, тут важливішим є питання, про що фільм "БожеВільні" і які меседжі він несе. Наш фільм пропагандує свободу і надихає чинити опір ворогу попри труднощі, що є доволі цінним в наш час ресурсом. Ми вирішили не правильним і не справедливим перекреслити вклад і роботу інших акторів над проєктом через цього персонажа. Тому фільм вийшов в прокат саме в такій версії і монтажі, і продовжує збирати зали та схвальні відгуки глядачів", — зазначили у Film.ua.

Кадр з фільму "БожеВільні" (Роман Якимчук праворуч). Фото: скриншот

Зазначимо, що фільм "БожеВільні" засновано на реальних історіях. Стрічка розповідає про систему репресій у Радянському Союзі, коли усіх "ворогів" влади відправляли не до таборів і в'язниць, а у психіатричні лікарні. Головний герой Андрій Довженко потрапялє в одну з таких установ та мусить обрати — слухняно співпрацювати з цією системою чи терпіти, в надії розповісти світові правду.

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