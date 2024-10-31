Джонні Депп вперше за шість років отримав роль у Голлівуді - подробиці, фото

Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

Актор Джонні Депп нарешті повертається із творчого "вигнання". Вперше за шість років зірка з'явиться у головній ролі голлівудського фільму.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

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Шість років глядачі не бачили зірку "Піратів Карибського моря" у нових касових стрічках. Як відомо, причиною "вигнання" актора з Голлівуду стало скандальне розлучення із акторкою Ембер Герд.

Втім, схоже Джонні отримав шанс із тріумфом повернутися до Голлівуду. Актор був запрошений на головну роль у фільму "Day Drinker" режисера Марка Вебба.

Актор Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

Партнеркою Деппа по знімальному майданчику стала акторка Пенелопа Круз. Це вже не вперше, коли вони об'єднуються у творчий тандем для спільної роботи.

За сюжетом бармен круїзного лайнера знайомиться з таємничим одноденним п'яницею — обидва виявляються втягнутими в кримінальне підпілля і, пов'язаними між собою, несподіваними поворотам.

Нагадаємо, стало відомо, що фільм Алана Бадоєва "Довга доба" повторно покажуть у кінотеатрах.

Раніше зірка "Зоряних війн" Ліам Нісон оголосив про завершення кар'єри у кіно.