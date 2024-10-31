Фільм "Довга доба" Алана Бадова покажуть в кіно повторно - відео, подробиці

Алан Бадоєв. Фото: пресслужба

Документальну стрічку режисера Алана Бадоєва "Довга доба" знову покажуть у кінотеатрах. Повторні кінопокази відбудуться до 1000 дня від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це йдеться в рекомендаційному листі Офісу Президента України до голів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

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Документальну стрічку знову покажуть на великих екранах по всій країні 19 листопада.

За словами Бадоєва, фільм є нагадуванням про силу та об'єднаність українців під час повномасштабного вторгнення.

"Цей фільм створювався мною разом з 12 тисячами українців з різних куточків країни на основі їх матеріалів, аби слугувати капсулою часу найперших місяців повномасштабної війни та нагадуванням всім нам, наскільки об’єднаними та єдиними ми були. На мій погляд, це й стало причиною того, що ми вистояли", — коментує майбутні покази режисер.

Зазначимо, документальна стрічка Алана Бадоєва та телеканалу "1+1 Україна" "Довга Доба" — це драма, створена на основі 200 годин відеоматеріалів, є унікальним свідченням трагічних подій і злочинів Росії очима українців, яку вже побачили у понад 35 країнах світу, штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Раді Європи в Парижі, а також на Олімпійських Іграх-2024.

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