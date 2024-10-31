Фільм "Довга доба" Алана Бадова покажуть в кіно повторно - відео, подробиці

Фільм Алана Бадоєва "Довга доба" знову покажуть у кіно
Документальну стрічку режисера Алана Бадоєва "Довга доба" знову покажуть у кінотеатрах. Повторні кінопокази відбудуться до 1000 дня від початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це йдеться в рекомендаційному листі Офісу Президента України до голів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
Фільм "Довга доба" покажуть до 1000 дня від початку великої війни
Документальну стрічку знову покажуть на великих екранах по всій країні 19 листопада.
За словами Бадоєва, фільм є нагадуванням про силу та об'єднаність українців під час повномасштабного вторгнення.
"Цей фільм створювався мною разом з 12 тисячами українців з різних куточків країни на основі їх матеріалів, аби слугувати капсулою часу найперших місяців повномасштабної війни та нагадуванням всім нам, наскільки об’єднаними та єдиними ми були. На мій погляд, це й стало причиною того, що ми вистояли", — коментує майбутні покази режисер.
Зазначимо, документальна стрічка Алана Бадоєва та телеканалу "1+1 Україна" "Довга Доба" — це драма, створена на основі 200 годин відеоматеріалів, є унікальним свідченням трагічних подій і злочинів Росії очима українців, яку вже побачили у понад 35 країнах світу, штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Раді Європи в Парижі, а також на Олімпійських Іграх-2024.
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