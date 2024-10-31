Фильм "Довга доба" Алана Бадова покажут в кино повторно - видео, подробности

Алан Бадоев. Фото: пресс-служба

Документальную ленту режиссера Алана Бадоева "Довга доба" снова покажут в кинотеатрах. Повторные кинопоказы состоятся до 1000 дня после начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом говорится в рекомендательном письме Офиса Президента Украины главам областных и Киевской городской государственных администраций.

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Документальную ленту снова покажут на больших экранах по всей стране 19 ноября.

По словам Бадоева, фильм является напоминанием о силе и объединении украинцев во время полномасштабного вторжения.

"Этот фильм создавался мной вместе с 12 тысячами украинцев из разных уголков страны на основе их материалов, чтобы служить капсулой времени первых месяцев полномасштабной войны и напоминанием всем нам, насколько объединенными и едиными мы были. На мой взгляд, это и стало причиной того, что мы выстояли", — комментирует предстоящие показы режиссер.

Отметим, документальная лента Алана Бадоева и телеканала "1+1 Украина" "Довга доба" — это драма, созданная на основе 200 часов видеоматериалов, является уникальным свидетельством трагических событий и преступлений России глазами украинцев, которую уже увидели более чем в 35 странах мира, штаб -квартире НАТО в Брюсселе, Совете Европы в Париже, а также на Олимпийских Играх-2024.

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