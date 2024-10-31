Фильм "Довга доба" Алана Бадова покажут в кино повторно - видео, подробности

Фильм Алана Бадоева "Довга доба" снова покажут в кино
Документальную ленту режиссера Алана Бадоева "Довга доба" снова покажут в кинотеатрах. Повторные кинопоказы состоятся до 1000 дня после начала полномасштабного российского вторжения.
Об этом говорится в рекомендательном письме Офиса Президента Украины главам областных и Киевской городской государственных администраций.
Фильм "Довга доба" покажут до 1000 дня от начала большой войны
Документальную ленту снова покажут на больших экранах по всей стране 19 ноября.
По словам Бадоева, фильм является напоминанием о силе и объединении украинцев во время полномасштабного вторжения.
"Этот фильм создавался мной вместе с 12 тысячами украинцев из разных уголков страны на основе их материалов, чтобы служить капсулой времени первых месяцев полномасштабной войны и напоминанием всем нам, насколько объединенными и едиными мы были. На мой взгляд, это и стало причиной того, что мы выстояли", — комментирует предстоящие показы режиссер.
Отметим, документальная лента Алана Бадоева и телеканала "1+1 Украина" "Довга доба" — это драма, созданная на основе 200 часов видеоматериалов, является уникальным свидетельством трагических событий и преступлений России глазами украинцев, которую уже увидели более чем в 35 странах мира, штаб -квартире НАТО в Брюсселе, Совете Европы в Париже, а также на Олимпийских Играх-2024.
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