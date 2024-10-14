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В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

14 жовтня 2024 12:36
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Хроніки сили — Бадоєв та Навроцька презентували перший фентезі-світ
Алан Бадоєв та Ольга Навроцька презентували новий проєкт. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Фільмів у жанрі фентезі — сотні, якщо не тисячі. А от фентезі-світів, які б закохали в себе мільйони людей, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Це, наприклад, світи Гаррі Поттера, Зоряних війн або ж Володаря перснів. Особливі історії героїв перероджуються з фільмів у щось більше — комп'ютерні ігри, комікси, книги, парки розваг, архітектуру, тематичні вечірки, товари від шоколаду та текстилю, одягу тощо. 

Новий і перший в Україні фентезі-світ вже кілька років створюють Алан Бадоєв та Ольга Навроцька, і лише зараз вони привідкрили свої фантастичні ідеї. "Хроніки сили" — проєкт, який має привернути увагу світу до української сили та історії.  На презентації побувало і Новини.LIVE.

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"Коли ми кажемо, що це мультимедійний всесвіт, то ми маємо на увазі й друкування коміксу, і книгу, і гру. І багато різних серіалів, фільмів та анімацій. Все це є в плані на багато років. Просто зараз працюємо над тим, щоб туди заходили інвестиції, збираємо по всьому світу талановитих українців аніматорів, котрі працюють на Netflix та Marvel", — розповів Бадоєв. 

Алан Бадоев
Творці проєкту Алан Бадоєв та Ольга Навроцька. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Плани команди вже розписані на вісім років уперед, але глядачам лише навесні 2025 року привідкриють перші кадри фентезі-світу. Однак вже зараз презентували п’ять головних героїв — Ольга, Хорт, Табіті, Марена та Перун. Загалом вже вигадали близько 100 героїв. 

  • В Україні створили перший фентезі світ — хто ці герої і в чому їхня сила - фото 2
    Героїня фентезі-світу Ольга. Фото: facebook.com/olga.navrotska
  • В Україні створили перший фентезі світ — хто ці герої і в чому їхня сила - фото 3
    Герой фентезі-світу. Фото: facebook.com/olga.navrotska
  • В Україні створили перший фентезі світ — хто ці герої і в чому їхня сила - фото 4
    Героїня фетнезі-світу Табіті. Фото: facebook.com/olga.navrotska
  • В Україні створили перший фентезі світ — хто ці герої і в чому їхня сила - фото 5
    Герой фентезі-світу Перун. Фото: facebook.com/olga.navrotska
  • В Україні створили перший фентезі світ — хто ці герої і в чому їхня сила - фото 6
    Героїня фентезі-світу "Хроніки сили". Фото: fcebook.com/olga.navrotska
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І як у всіх фентезі, увагу глядачів привертають деталі — зачіски, кольори очей, татуювання на тілі та зубах, прикраси, одяг, стиль, природа. Все продумано, пов'язане з історією і має свій сенс, запевняють творці. 

кинотеатр
Глядачі фільму. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

"Люди, які шрифти розробляли для кожного продукту, настільки талановиті. Йшли в Софію, фоткали, знаходили ієрогліф і переробляли його. Бо ми хотіли, щоб кожна деталь була автентичною, нашою, але сучасною", — поділився Бадоєв. 

Хроники силы
Алан Бадоєв презентує проєкт "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Перший український фентезі-світ охоплюватиме історію про трипільців, скіфів, давніх слов'ян, які жили на території України впродовж тисячоліть. Творчі дійдуть у своїх фантазіях до сучасного світу та захисників, які зараз боронять Україну. Але про цю війну хочуть знімати після її завершення. 

"Ми вже відчуваємо ці зв'язки з минулими історіями, ми їх бачимо, фіксуємо і розуміємо, як ми будемо розповідати. Але хочемо, щоб була перемога і ми мали право на те, щоб це розповідати", — додала Навроцька. 

Ольга Навроцкая
Творці фентезі-світу "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Своєю місією творці вважають те, щоб надихнути світ багатогранною українською культурою та історією, залишивши спадщину дітям.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно відзначив режисера і продюсера  Алана Бадоєва. Глава держави нагородив його орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. 

Раніше у штаб-квартирі Ради Європи в Страсбурзі представники дипломатичних представництв, співробітники Секретаріату Ради Європи та представники міжнародного експертного середовища та громадськості відвідали показ документального фільму Алана Бадоєва та 1+1 Україна "Довга доба". Цей документальний фільм показали у 40 країнах світу. 

фільм історія Алан Бадоєв Ольга Навроцька

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