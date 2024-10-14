Хроніки сили — Бадоєв та Навроцька презентували перший фентезі-світ

Алан Бадоєв та Ольга Навроцька презентували новий проєкт. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Фільмів у жанрі фентезі — сотні, якщо не тисячі. А от фентезі-світів, які б закохали в себе мільйони людей, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Це, наприклад, світи Гаррі Поттера, Зоряних війн або ж Володаря перснів. Особливі історії героїв перероджуються з фільмів у щось більше — комп'ютерні ігри, комікси, книги, парки розваг, архітектуру, тематичні вечірки, товари від шоколаду та текстилю, одягу тощо.

Новий і перший в Україні фентезі-світ вже кілька років створюють Алан Бадоєв та Ольга Навроцька, і лише зараз вони привідкрили свої фантастичні ідеї. "Хроніки сили" — проєкт, який має привернути увагу світу до української сили та історії. На презентації побувало і Новини.LIVE.

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"Коли ми кажемо, що це мультимедійний всесвіт, то ми маємо на увазі й друкування коміксу, і книгу, і гру. І багато різних серіалів, фільмів та анімацій. Все це є в плані на багато років. Просто зараз працюємо над тим, щоб туди заходили інвестиції, збираємо по всьому світу талановитих українців аніматорів, котрі працюють на Netflix та Marvel", — розповів Бадоєв.

Творці проєкту Алан Бадоєв та Ольга Навроцька. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Плани команди вже розписані на вісім років уперед, але глядачам лише навесні 2025 року привідкриють перші кадри фентезі-світу. Однак вже зараз презентували п’ять головних героїв — Ольга, Хорт, Табіті, Марена та Перун. Загалом вже вигадали близько 100 героїв.

Героїня фентезі-світу Ольга. Фото: facebook.com/olga.navrotska

Герой фентезі-світу. Фото: facebook.com/olga.navrotska

Героїня фетнезі-світу Табіті. Фото: facebook.com/olga.navrotska

Герой фентезі-світу Перун. Фото: facebook.com/olga.navrotska

Героїня фентезі-світу "Хроніки сили". Фото: fcebook.com/olga.navrotska 1 / 5

І як у всіх фентезі, увагу глядачів привертають деталі — зачіски, кольори очей, татуювання на тілі та зубах, прикраси, одяг, стиль, природа. Все продумано, пов'язане з історією і має свій сенс, запевняють творці.

Глядачі фільму. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

"Люди, які шрифти розробляли для кожного продукту, настільки талановиті. Йшли в Софію, фоткали, знаходили ієрогліф і переробляли його. Бо ми хотіли, щоб кожна деталь була автентичною, нашою, але сучасною", — поділився Бадоєв.

Алан Бадоєв презентує проєкт "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Перший український фентезі-світ охоплюватиме історію про трипільців, скіфів, давніх слов'ян, які жили на території України впродовж тисячоліть. Творчі дійдуть у своїх фантазіях до сучасного світу та захисників, які зараз боронять Україну. Але про цю війну хочуть знімати після її завершення.

"Ми вже відчуваємо ці зв'язки з минулими історіями, ми їх бачимо, фіксуємо і розуміємо, як ми будемо розповідати. Але хочемо, щоб була перемога і ми мали право на те, щоб це розповідати", — додала Навроцька.

Творці фентезі-світу "Хроніки сили". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Своєю місією творці вважають те, щоб надихнути світ багатогранною українською культурою та історією, залишивши спадщину дітям.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно відзначив режисера і продюсера Алана Бадоєва. Глава держави нагородив його орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Раніше у штаб-квартирі Ради Європи в Страсбурзі представники дипломатичних представництв, співробітники Секретаріату Ради Європи та представники міжнародного експертного середовища та громадськості відвідали показ документального фільму Алана Бадоєва та 1+1 Україна "Довга доба". Цей документальний фільм показали у 40 країнах світу.