Хроники силы - Бадоев и Навроцкая презентовали первый фэнтези-мир

Алан Бадоев и Ольга Навроцкая представили новый проект. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Фильмов в жанре фэнтези — сотни, если не тысячи. А вот фэнтези-миров, которые влюбили бы в себя миллионы людей, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это, например, миры Гарри Поттера, Звездных войн или Властелина колец. Особые истории героев перерождаются из фильмов во что-то большее — компьютерные игры, комиксы, книги, парки развлечений, архитектуру, тематические вечеринки, товары от шоколада до текстиля, одежды и т.д.

Новый и первый в Украине фэнтези-мир уже несколько лет создают Алан Бадоев и Ольга Навроцкая, и только сейчас они открыли свои фантастические идеи. "Хроники силы" — проект, который должен привлечь внимание мира к украинской силе и истории. На презентации побывало и Новини.LIVE.

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"Когда мы говорим, что это мультимедийная вселенная, то мы имеем в виду и печатание комикса, и книгу, и игру. И много разных сериалов, фильмов и анимаций. Все это есть в плане на много лет. Просто сейчас работаем над тем, чтобы туда заходили инвестиции, собираем по всему миру талантливых украинцев, аниматоров, работающих на Netflix и Marvel", — рассказал Бадоев.

Создатели проекта Алан Бадоев и Ольга Навроцкая. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Планы команды уже расписаны на восемь лет вперед, но зрителям весной 2025 года откроют первые кадры фэнтези-мира. Однако уже сейчас представили пять главных героев — Ольга, Хорт, Табити, Марена и Перун. В общей сложности уже придумали около 100 героев.

Героиня фэнтези-мира Ольга. Фото: facebook.com/olga.navrotska

Герой фэнтези-мира. Фото: facebook.com/olga.navrotska

Героиня фетнезии-мира Табити. Фото: facebook.com/olga.navrotska

Герой фэнтези-мира Перун. Фото: facebook.com/olga.navrotska

Героиня фэнтези-мира "Хроники силы". Фото: fcebook.com/olga.navrotska 1/5 ​ 5

И как во всех фэнтези, внимание зрителей привлекают детали — прически, цвет глаз, татуировки на теле и зубах, украшения, одежда, стиль, природа. Все продумано, связано с историей и имеет свой смысл, уверяют творцы.

Зрители фильма. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

"Люди, которые шрифты разрабатывали для каждого продукта, очень талантливы. Шли в Софию, фоткали, находили иероглиф и перерабатывали его. Потому что мы хотели, чтобы каждая деталь была аутентичной, нашей, но современной", — поделился Бадоев.

Алан Бадоев представляет проект "Хроники силы". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Первый украинский фэнтези-мир будет включать в себя историю о трипольцах, скифах, древних славянах, живших на территории Украины на протяжении тысячелетий. Творческая команда дойдет в своих фантазиях до современного мира и героев, которые сейчас защищают Украину. Но об этой войне хотят снимать после ее завершения.

"Мы уже чувствуем эти связи с прошлыми историями, мы их видим, фиксируем и понимаем, как мы будем рассказывать. Но хотим, чтобы была победа и мы имели право на то, чтобы это рассказывать", — добавила Навроцкая.

Создатели фэнтези-мира "Хроники силы". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Своей миссией создатели считают вдохновление мира многогранной украинской культурой и историей, оставив наследство детям.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского кино отметил режиссера и продюсера Алана Бадоева. Глава государства наградил его орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Ранее в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге представители дипломатических представительств, сотрудники Секретариата Совета Европы и представители международной экспертной среды и общественности посетили показ документального фильма Алана Бадоева и 1+1 Украина "Довга доба". Этот документальный фильм был показан в 40 странах мира.