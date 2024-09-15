Алана Бадоєва відзначили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв. Фото: менеджмент режисера

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно відзначив режисера і продюсера Алана Бадоєва. Глава держави нагородив його орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Про це йдеться в указі №629/2024 від 13 вересня "Про відзначення державними нагородами України".

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Окрім Бадоєва, відзнаки отримали кінооператор Сергій Михальчук, оператор-постановник Ярослав Пілунський, продюсер Святослав Ризоль, актор театру, кіно та дубляжу Андрій Федінчик.

Зазначимо, що документальний фільм Алана Бадоєва "Довга Доба" за рік від початку показів переглянули більш ніж у 30 країнах світу.

Фільм Алана Бадоєва та "1+1 Україна" "Довга доба" — це документальна драма, створена на основі 200 годин відеоматеріалів, відзнятих українцями на їхні смартфони по всій країні на початку російського повномасштабного вторгнення. Це "капсула часу", яка свідчить про злочини Росії очима українців, і які не має забути світ.

Нагадаємо, Бадоєв разом з бійцем "Азову" створив серію соціальних роликів про українських військових, які перебувають у полоні. А також режисер прикрасив обкладинку глянцю Marie Claire.