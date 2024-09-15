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Алан Бадоев получил особую награду от президента Зеленского

15 сентября 2024 19:18
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Алана Бадоева отметили орденом "За заслуги" ІІІ степени
Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев Фото: менеджмент режиссера
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского кино отметил режиссера и продюсера Алана Бадоева. Глава государства наградил его орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Об этом говорится в указе №629/2024 от 13 сентября "О награждении государственными наградами Украины".

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Кроме Бадоева, награды получили кинооператор Сергей Михальчук, оператор-постановщик Ярослав Пилунский, продюсер Святослав Ризоль, актер театра, кино и дубляжа Андрей Фединчик.

Отметим, что документальный фильм Алана Бадоева "Довга доба" за год с начала показов просмотрели более чем в 30 странах мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Alan Badoev (@alanbadoev)

Фильм Алана Бадоева и "1+1 Украина" "Довга доба" — это документальная драма, созданная на основе 200 часов видеоматериалов, снятых украинцами на их смартфоны по всей стране в начале российского полномасштабного вторжения. Это "капсула времени", свидетельствующая о преступлениях России глазами украинцев, и которые не должен забыть мир.

Напомним, Бадоев вместе с бойцом "Азова" создал серию социальных роликов об украинских военных, находящихся в плену. А также режиссер украсил глянцевую обложку глянца Marie Claire.

кино Алан Бадоев награда украинские звезды режиссер

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