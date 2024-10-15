Алан Бадоєв прокоментував, чому не може зараз знімати кіно про війну

Українські режисери Алан Бадоєв та Ольга Навроцька. Фото: Новини.LIVE

Відомий український режисер Алан Бадоєв розповів, чому не може нині знімати художні фільми про війну. Продюсер впевнений, що українцям потрібен певний час після закінчення війни, щоб дійсно зрозуміти, що нам довелося пережити.

Про це він розповів ексклюзивно в коментарі для Новини.LIVE.

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Режисер пояснив, чому нині не знімає фільмів про війну в Україні, після успіху документальної стрічки "Довга доба", автором якої він став.

"Як на мене, коли йде війна, то потрібно щось інше знімати, якщо мова не йде про документальні стрічки. Потрібен час, щоб збагнути, що з нами коїлося, щоб не бути упередженим", — пояснив Бадоєв.

Як приклад, режисер навів легендарну стрічку по події Другої світової війни, який вийшов через більше ніж пів століття після страшних подій — "Список Шиндлера".

Українська режисерка Ольга Навроцької зізналася, що розуміння того, за що бореться наша нація, до неї прийшло за подій Євромайдану. А ось до Алана Бадоєва воно прийшло вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, Бадоєв разом з бійцем "Азову" створив серію соціальних роликів про українських військових, які перебувають у полоні. А також режисер прикрасив обкладинку глянцю Marie Claire.