Алан Бадоев прокомментировал, почему не может сейчас снимать кино о войне

Украинские режиссеры Алан Бадоев и Ольга Навроцкая. Фото: Новини.LIVE

Известный украинский режиссер Алан Бадоев рассказал, почему не может снимать художественные фильмы о войне. Продюсер уверен, что украинцам нужно время после окончания войны, чтобы действительно понять, что нам пришлось пережить.

Об этом он рассказал эксклюзивно в комментарии Новини.LIVE.

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Режиссер объяснил, почему сейчас не снимает фильмов о войне в Украине, после успеха документальной ленты "Довга доба", автором которой он стал.

"Как по мне, когда идет война, то нужно что-то другое снимать, если речь не идет о документальных лентах. Нужно время, чтобы понять, что с нами творилось, чтобы не быть предвзятым", — пояснил Бадоев.

Как пример, режиссер привел легендарную ленту про события Второй мировой войны, который вышел спустя более полувека после страшных событий —"Список Шиндлера".

Украинская режиссер Ольга Навроцкая призналась, что понимание того, за что борется наша нация, к ней пришло при событиях Евромайдана. А вот к Алану Бадоеву оно пришло уже после начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, Бадоев вместе с бойцом "Азова" создал серию социальных роликов об украинских военных, находящихся в плену. А также режиссер украсил глянцевую обложку глянца Marie Claire.