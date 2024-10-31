Джонни Депп впервые за шесть лет получил роль в Голливуде.

Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

Актер Джонни Депп наконец-то возвращается из творческого "изгнания". Впервые через шесть лет звезда появится в главной роли голливудского фильма.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Шесть лет зрители не видели звезду "Пиратов Карибского моря" в новых кассовых лентах. Как известно, причиной "изгнания" актера из Голливуда стал скандальный развод с актрисой Эмбер Херд.

Впрочем, похоже, Джонни получил шанс с триумфом вернуться в Голливуд. Актер был приглашен на главную роль в фильме Day Drinker режиссера Марка Уэбба.

Актер Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

Партнершей Деппа по съемочной площадке стала актриса Пенелопа Круз. Это уже не в первый раз, когда они объединяются в творческий тандем для совместной работы.

По сюжету бармен круизного лайнера знакомится с таинственным однодневным пьяницей — оба оказываются вовлеченными в криминальное подполье и связанными между собой неожиданными поворотами.

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