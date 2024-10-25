Ліам Нісон оголосив про завершення кар'єри в кіно - подробиці

Ліам Нісон. Фото: скриншот

Британський актор Ліам Нісон оголосив про завершення своєї кар'єри у кіно. Зірка бойовиків готовий поступитися дорогою для молодих акторів.

Про це він заявив у коментарі виданню People.

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72-річний актор заявив про свої наміри залишити знімання в кіно. Нісон зізнався, що фізичні навантаження бувають заважкими для нього, і визнав, що настав час відійти від справ.

"Мені 72, і в якийсь момент це мало завершитися. Глядачів не надуриш, я не хочу, аби Марк (дублер актора — Ред.) виконував за мене усі сцени з бійками", — сказав актор.

Поки що Нісон працює над декількома фільмами, однак, каже, що вже наступного року планує піти на пенсію.

"Можливо наприкінці наступного року. Я думаю, що це все", — сказав про завершення кар'єри актор.

Ліам Нісон прославився своїми ролями, як у бойовиках, так і у драматичних стрічках. На рахунку актора ролі у культових стрічках "Список Шиндлера", "Реальне кохання", "Битва титанів" та "Зоряні війни". За свої ролі Нісон був номінований на "Оскар" та "Золотий глобус".

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