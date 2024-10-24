Віктор Розовий планує повернутися у шоу "Ліга сміху"

Комік та військовий Віктор Розовий. Фото: скриншот YouTube

Зірка "Ліги сміху" та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий, який отримав важке осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання, поділився із шанувальниками своїми планами. Захисник зізнався, чи збирається повернутися на сцену.

Про це він розповів у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Віктор Розовий про плани після реабілітації

Зірка "Кварталу" розповів, що після завершення реабілітації планує знову повернутися до сцени. Захисник впевнений, що у майбутньому хоче взяти участю у вітчизняних гумористичних шоу.

"Чи продовжиш після реабілітації кар'єру коміка?", — поцікавився підписник.

"Однозначно", — відповів Розовий.

Віктор також додав, що поки не розглядає себе у ролі стендапера.

Відповідь Віктора Розового. Фото: скриншот YouTube

Плани Віктора Розового. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, 21 березня Віктор Розовий під час виконання бойового завдання отримав важке осколкове поранення голови. Два тижні після важкої евакуації за життя військового боролися медики. Нині Віктор проходить тривалу реабілітацію.

Раніше ми писали, що актор Віктор Розовий поділився болісними переживаннями щодо втрати друга на війні. Також ветеран потрапив у російський аналог "Миротворця" і посміявся.