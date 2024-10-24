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Тяжелораненый Виктор Розовый признался, мечтает ли вернуться на сцену после лечения

24 октября 2024 12:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Виктор Розовый планирует вернуться в шоу "Лига смеха"
Комик и военный Виктор Розовый. Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый, который получил тяжелое осколочное ранение головы во время выполнения боевого задания, поделился с поклонниками своими планами. Защитник признался, собирается ли вернуться на сцену.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице в Instagram.

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Виктор Розовый о планах после реабилитации

Звезда "Квартала" рассказал, что после завершения реабилитации планирует снова вернуться на сцену. Защитник уверен, что в будущем хочет принять участие в отечественных юмористических шоу.

"Продолжишь ли после реабилитации карьеру комика?", — поинтересовался подписчик.

"Однозначно", — ответил Розовый.

Виктор также добавил, что пока не рассматривает себя в качестве стендапера.

Виктор Розовый хочет вернуться на сцену "Лиги смеха"
Ответ Виктора Розового. Фото: скриншот YouTube
Виктор Розовый поделился планами на будущее
Планы Виктора Розового. Фото: скриншот YouTube

Напомним, 21 марта Виктор Розовый во время выполнения боевой задачи получил тяжелое осколочное ранение головы. Две недели после тяжелой эвакуации за жизнь военного сражались медики. В настоящее время Виктор проходит длительную реабилитацию.

Ранее мы писали, что актер Виктор Розовый поделился болезненными переживаниями по поводу потери друга на войне. Также ветеран попал в российский аналог Миротворца и посмеялся.

Лига Смеха юмор украинские звезды Виктор Розовый ранение

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