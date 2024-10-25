Лиам Нисон объявил о завершении карьеры в кино - подробности

Лиам Нисон. Фото: скриншот

Британский актер Лиам Нисон объявил о завершении своей карьеры в кино. Звезда боевиков готов уступить дорогу молодым актерам.

Об этом он заявил в комментарии изданию People .

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72-летний актер заявил о своих намерениях оставить съемку в кино. Нисон признался, что физические нагрузки бывают тяжелыми для него, и признал, что пора отойти от дел.

"Мне 72, и в какой-то момент это должно было завершиться. Зрителей не обманешь, я не хочу, чтобы Марк (дублер актера — Ред.) исполнял за меня все сцены с драками", — сказал актер.

Пока Нисон работает над несколькими фильмами, однако говорит, что уже в следующем году планирует уйти на пенсию.

"Возможно в конце следующего года. Я думаю, что это все", — сказал о завершении карьеры актер.

Лиам Нисон прославился своими ролями как в боевиках, так и в драматических лентах. На счету актера роли в культовых лентах "Список Шиндлера", "Реальная любовь", "Битва титанов" и "Звездные войны". За свои роли Нисон был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус".

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