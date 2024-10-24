Помер актор Рон Елі, що грав Тарзана

Актор Рон Елі. Фото: TV Guide

Помер зірка телесеріалу 1960-х років "Тарзан" Рон Елі. Актору було 86 років.

Про трагічну звістку повідомила його дочка Кірстен на своїй сторінці в Instagram.

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Помер Рон Елі

"Світ втратив одного з найвидатніших людей, яких він коли-небудь знав і я втратила свого батька. Мій батько був тим, кого люди називали героєм. Він був актором, письменником, тренером, наставником, сім'янином і лідером. Він створював потужну хвилю позитивного впливу всюди, куди б не йшов", — зворушливо вшанувала найріднішу людину Кірстен.

Рон Елі зіграв культового персонажа у серіалі "Тарзан", що виходив на каналі NBC з 1966 по 1968 рік. Він також знявся у фільмі 1975 року "Док Саваж: Людина із заліза та бронзи". Він також написав кілька детективних романів про Джейка Сендса: "Нічні тіні" 1994 року та "Східний пляж" 1995 року. Востаннє він з'явився на екранах у 2014 році в телевізійному фільмі "В очікуванні амішів".

Актор Рон Елі з донькою Кірстен. Фото: instagram.com/blonderambitions/

Актор Рон Елі на весіллі донечки. Фото: instagram.com/blonderambitions/

Раніше померла зірка одного з найвідоміших мюзиклів Голлівуду. А також слідство з'ясувало, хто винен у смерті учасника гурту One Direction Ліама Пейна.