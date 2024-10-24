Умер актер Рон Эли, игравший Тарзана

Актер Рон Элли. Фото: TV Guide

Умер звезда телесериала 1960-х годов "Тарзан" Рон Элли. Актеру было 86 лет.

О трагическом известии сообщила его дочь Кирстен на своей странице в Instagram.

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Умер Рон Эли

"Мир потерял одного из величайших людей, которых он когда-либо знал и я потеряла своего отца. Мой отец был тем, кого люди называли героем. Он был актером, писателем, тренером, наставником, семьянином и лидером. Он создавал мощную волну положительного влияния повсюду, куда бы ни шел", — трогательно почтила память самого родного человека Кирстен.

Рон Эли сыграл культового персонажа в сериале "Тарзан", выходившем на канале NBC с 1966 по 1968 год. Он также снялся в фильме 1975 года "Док Саваж: Человек из железа и бронзы". Он также написал несколько детективных романов о Джейке Сэндсе: "Ночные тени" 1994 года и "Восточный пляж" 1995 года. В последний раз он появился на экранах в 2014 году в телевизионном фильме "В ожидании амишей".

Актер Рон Эли с дочерью Кирстен. Фото: instagram.com/blonderambitions/

Актер Рон Эли на дочери свадьбы. Фото: instagram.com/blonderambitions/

Ранее умерла звезда одного из самых известных мюзиклов Голливуда. А также следствие выяснило, кто виноват в смерти участника группы One Direction Лиама Пейна.